Sonwetenskaplikes ontdek magnetiese auroras op sonkolle

Sonwetenskaplikes van die New Jersey Institute of Technology se Sentrum vir Son-Terrestrial Navorsing het 'n baanbrekende ontdekking gemaak: magnetiese auroras op sonkolle. Die wetenskaplikes het langdurige gepolariseerde radio-uitbarstings waargeneem wat voortspruit uit 'n donker kol op die son. Hierdie uitbarstings lyk soos die noordelike vertonings wat op Aarde gesien word, soos die Noorderligte. Hierdie ontdekking werp nie net lig op die dinamika van intense sonkragradio-uitbarstings nie, maar verskaf ook insig in groot sterkolle buite ons sonnestelsel.

Aurora, ook bekend as die Aurora Borealis en Aurora Australis, is bekende natuurlike ligvertonings wat op Aarde plaasvind wanneer sonaktiwiteit met die planeet se magnetosfeer in wisselwerking tree. Soortgelyk is hierdie aurorale vertonings op ander sonnestelselplanete en selfs verre sterre waargeneem. Die sonvlek-auroras verskil egter aansienlik van die Aarde se auroras.

Die span wetenskaplikes glo dat hoë-energie-elektrone wat binne die son se magnetiese velde vasgevang is, aanleiding gee tot hierdie aurora-agtige verskynsel. Die konvergensie van magnetiese velde in die koeler en intens magnetiese gebiede van sonvlekke skep 'n gunstige omgewing vir elektron-siklotron maser (ECM) emissies. Anders as die Aarde se aurora, vind die sonvlek-aurora vrystellings teen baie hoër frekwensies plaas as gevolg van die sonvlek se magneetveld wat duisende kere sterker as die Aarde s'n is.

Verbasend genoeg lyk dit of die tydsberekening van hierdie radio-uitbarstings nie aan sonvlamme gekoppel word nie. In plaas daarvan het die span waargeneem dat sporadiese opvlamaktiwiteit in nabygeleë aktiewe streke energieke elektrone pomp in grootskaalse magnetiese veldlusse wat by die sonvlek geanker is, wat dan die ECM-radio-emissies aandryf.

Hierdie ontdekking het beduidende implikasies vir ons begrip van stermagnetisme. Deur songedrag te bestudeer, kan wetenskaplikes insigte kry in magnetiese verskynsels wat rondom ander sterre voorkom. Die span se navorsing, gepubliseer in die joernaal Nature Astronomy, bied 'n bousteen vir toekomstige studies wat sonfisici kan lei om huidige modelle van stermagnetisme te heroorweeg.

FAQ

Wat is 'n sonvlek-aurora?

'n Sonvlek-aurora is 'n magnetiese aurora wat voorkom op 'n donker vlek van die son bekend as 'n sonvlek. Hierdie auroras lyk soos die aurorale vertonings wat op aarde gesien word, soos die noorderligte.

Hoe verskil sonvlek-auroras van die aarde se auroras?

Sonvlek-auroras kom teen baie hoër frekwensies voor in vergelyking met die Aarde se auroras. Dit is as gevolg van die sonvlek se magneetveld wat duisende kere sterker as die aarde s'n is.

Wat veroorsaak sonvlek auroras?

Sonvlek-auroras word veroorsaak deur hoë-energie-elektrone wat in die son se magnetiese velde vasgevang is. Hierdie elektrone produseer elektron-siklotron maser (ECM) emissies wanneer hulle interaksie het met die magnetiese velde in die koeler en intens magnetiese areas van sonvlekke.

Hoe is sonvlek-auroras verwant aan sonvlamme?

Anders as die Aarde se auroras, is die tydsberekening van sonvlek-auroras nie gekoppel aan sonvlamme nie. In plaas daarvan pomp sporadiese opvlamaktiwiteit in nabygeleë aktiewe streke energieke elektrone in grootskaalse magnetiese veldlusse wat by die sonvlek geanker is, wat dan die ECM-radio-emissies aandryf.