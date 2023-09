NASA se Parker-sonsonde neem kragtige koronale massa-uitwerping waar

NASA se Parker-sonsonde het onlangs deur 'n kragtige koronale massa-uitwerping (CME) naby die Son gevlieg, wat waardevolle data verskaf oor hoe die Son se plasma met interplanetêre stof in wisselwerking tree. Hierdie CME is een van die mees intense wat ooit opgeneem is. Vir die eerste keer het die sonde die interaksie tussen CME's en interplanetêre stof waargeneem, wat lig werp op 'n verskynsel wat twee dekades gelede teoretiseer is, maar nog nooit voorheen waargeneem is nie.

Ontleding van die data wat deur die sonde ingesamel is tydens die deurvlug is gepubliseer in The Astrophysical Journal. Wetenskaplikes wat die CME bestudeer het, het tot die gevolgtrekking gekom dat dit die interplanetêre stof tot 'n afstand van ongeveer 6 miljoen myl van die Son skoongemaak het. Die ruimte wat skoongemaak is, het egter gou met meer interplanetêre stof gevul.

Die Parker Solar Probe se Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamera het 'n uitsig van die CME verskaf terwyl die ruimtetuig daardeur beweeg het. Aanvanklik het die kamera 'n vreedsame uitsig van die diep ruimte vasgevang, maar dit het vinnig vol helder lig geword terwyl stukkies materiaal daardeur beweeg.

Die Parker-sonsonde het beduidende ontdekkings gemaak sedert sy bekendstelling in 2018. In 2021 het dit sy eerste direkte kontak met die Son se korona gemaak en het die sonwind bestudeer. Vernoem na Eugene Parker, wat die bestaan ​​van sonwind teoretiseer, het die sonde sy sesde verbyvlug van Venus in Augustus 2022 voltooi en sal voortgaan om nuwe insigte oor die Son se dinamika tydens sy voortgesette sending te verkry.

Bronne:

– NASA se Parker-sonsonde los 'n langdurige raaisel oor die son op, NASA