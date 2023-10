Die Parker-sonsonde gaan voort om die Son se raaisels te verken

By

Die Parker-sonsonde het suksesvol sy 17de nabygeleë benadering tot die Son gemaak, en kom binne net 7.26 miljoen kilometer (4.51 miljoen myl) van die Son se fotosfeer. Hierdie prestasie is die jongste in 'n reeks ongelooflike prestasies deur die ondersoek, insluitend om die eerste ruimtetuig te word wat deur 'n koronale massa-uitwerping (CME) vlieg en oorleef.

Tydens sy 13de benadering tot die Son op 5 September 2022 het die Parker-sonsonde deur 'n CME gegaan en waardevolle data oor die spoed en digtheid van die skokgolf ingesamel. Hierdie CME, as dit die aarde getref het, kon ernstige skade aan kommunikasiestelsels en kragnetwerke veroorsaak het.

Toegerus met afskerming om sy instrumente teen temperature tot 1400°C te beskerm, is die Parker-sonsonde ontwerp om die sonkorona en die versnelling van die sonwind te bestudeer wanneer dit die Son verlaat. Wetenskaplikes hoop om die struktuur van die Son te verstaan, die magnetiese velde wat plasmavloei beïnvloed, en die vervoermeganisme van energieke deeltjies wat deur die Son uitgestraal word.

Koronale massa-uitwerpings is kragtige gebeurtenisse wat beduidende impakte op die Aarde se magnetosfeer kan hê, wat ontwrigting van kommunikasie en elektriese roosters kan veroorsaak, sowel as pragtige uitstallings van aurora borealis. Deur CME's te bestudeer, poog sonfisici om voorspellingsvermoëns vir hierdie sonstorms te ontwikkel en insig te kry in die kragte wat hulle dryf.

Die Parker-sonsonde se sending sal na verwagting tot middel 2025 voortduur, met die ruimtetuig wat noue wentelbane om die Son volg en bykomende verbyvlugte van Venus maak. Die data wat deur die sonde ingesamel word, sal waardevolle insigte oor die sonwind verskaf en ons begrip van die prosesse wat dit deur die Sonnestelsel aandryf, verbeter.

