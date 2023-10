Die Parker-sonsonde gaan voort om die son se geheime te verken

Die Parker Solar Probe, 'n ruimtetuig wat deur NASA gelanseer is, het nog 'n mylpaal bereik deur sy 17de naby nader aan die son te maak. Tydens hierdie benadering het dit binne 7.26 miljoen kilometer van die son se oppervlak gekom. Dit is net een in 'n reeks prestasies vir die sonde, wat onlangs die eerste ruimtetuig geword het om deur 'n koronale massa-uitwerping (CME) te vlieg en data te versamel. Die CME-ontmoeting het plaasgevind tydens die sonde se 13de benadering tot die son.

Die Parker-sonsonde se sukses met die bestudering van die son is deels te danke aan sy swaartekrag-bystand-verbyvlieg van Venus aan die einde van Augustus. Hierdie maneuver het die ruimtetuig toegelaat om die son teen 'n indrukwekkende spoed van 635,266 1,400 kilometer per uur te nader. Ten spyte van die uiterste toestande wat dit in die gesig staar, met temperature wat tot XNUMX XNUMX ° C bereik, word die sonde se instrumente beskerm deur afskerming wat hulle in staat stel om in 'n byna normale kamertemperatuur-omgewing te werk.

Die primêre doel van die Parker Solar Probe-sending is om die sonkorona, die son se buitenste atmosfeer en die prosesse wat dit verhit, te verstaan. Wetenskaplikes hoop ook om insigte te kry in die versnelling van die sonwind, wat die stroom gelaaide deeltjies is wat van die son af vloei. Daarbenewens is die sonde toegerus om energieke deeltjies wat deur die son vrygestel word te bestudeer en te bepaal hoe hulle vervoer word.

Koronale massa-uitwerpings, kragtige gebeurtenisse wat groot hoeveelhede plasma in die ruimte vrystel, het beduidende impakte op die aarde. Hulle kan ontwrigtings aan ons planeet se magnetiese veld veroorsaak, wat lei tot verskynsels soos aurora borealis en ontwrigtings in kommunikasie en kragstelsels. Wetenskaplikes stel belang daarin om die kragte agter hierdie sonstorms te verstaan ​​en daardie kennis te gebruik om voorspellings te verbeter.

Die Parker Solar Probe se onlangse ontmoeting met 'n CME het waardevolle data verskaf oor die spoed en digtheid van die uitgeworpe materiaal. Alhoewel die aarde nie direk deur hierdie spesifieke CME geraak is nie, dra die data wat deur die sonde ingesamel is by tot 'n beter begrip van hierdie gebeure en hul potensiële uitwerking.

Met sy unieke hitteskerm en termiese beskermingstelsel kan die Parker Solar Probe die uiterste toestande naby die son weerstaan. Die ruimtetuig sal sy noue wentelbane om die son voortsit, met planne vir 24 perihelium-gange voordat die sending in die middel van 2025 eindig. Die data wat deur die sonde ingesamel word, sal lig werp op die sonwind en die prosesse wat dit regdeur die sonnestelsel aandryf.

Bron: Heelal vandag