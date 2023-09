Parasiete manipuleer miere om grasblare te klim, ontdek wetenskaplikes

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Kopenhagen se Departement Plant- en Omgewingswetenskappe het 'n fassinerende ontdekking gemaak oor lanset lewerslak, 'n soort parasiet. Hierdie slakke het die merkwaardige vermoë om miere te beheer en hulle op en af ​​van grashalms te laat klim, wat die kanse verhoog dat die slakke deur groter diere verteer word.

Die lewensiklus van lansetlewerslak begin wanneer hul eiers deur koeie uitgeskei word en in gras beland. Slakke neem hierdie eiers in, waar hulle in larwes ontwikkel en ongeslagtelik voortplant. Die slakke reageer op die besmetting deur siste rondom die wurms te vorm, wat daarna as slymballetjies uitgestoot word. Sonder dat hulle dit weet, verorber miere hierdie slymballetjies saam met die wurmlarwes.

Sodra dit binne 'n mier is, migreer die larwes na óf die mier se maag óf sy brein. Diegene wat die brein bereik, neem beheer en beveel die mier om 'n grashalm te klim en daaraan vas te gryp. Hierdie gedrag maak dit makliker vir groter diere om die mier en sy parasiete per ongeluk in te neem. Binne die laaste gasheer word die wurms volwasse en lê eiers in die gasheer se lewer, wat die siklus voltooi.

Navorsers wat besmette miere in Denemarke se Bidstrup-woude bestudeer het, het bevind dat temperatuur 'n beduidende rol in die miere se gedrag gespeel het. Op koel dae het die miere op die gras gebly, maar op warmer dae het hulle neergedaal. Hierdie waarneming dui daarop dat die wurms die miere hoofsaaklik gedurende die nag- en oggendure manipuleer. Die bevindinge beklemtoon die kompleksiteit van parasietgedrag en beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing op hierdie gebied.

Alhoewel dit skaars is, kan mense soms deur hierdie parasiete besmet raak. In sulke gevalle kan die lewer en galbuise skade ly. Dit is egter belangrik om daarop te let dat mense nie die primêre gasheer vir lanset lewerslak is nie.

Bronne:

– Universiteit van Kopenhagen, Departement Plant- en Omgewingswetenskappe

– Behavioural Ecology Journal