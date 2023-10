Die seekat-geïnspireerde kleurveranderende verf

Navorsers aan die Noordoostelike Universiteit se Kostas-navorsingsinstituut het 'n opwindende ontdekking op die gebied van kleurveranderende materiale gemaak. Deur die unieke eienskappe van koppotige soos seekatte en inkvis te bestudeer, het hulle 'n manier gevind om verf te skep wat van kleur verander wanneer dit aan lig blootgestel word. Die sleutelbestanddeel in hierdie verf is xanthommatin, 'n natuurlike kleurstof wat in koppotiges voorkom wat hulle in staat stel om vinnig van kleur te verander in reaksie op bedreigings of veranderinge in lig.

Die navorsers by KRI werk al geruime tyd daaraan om hierdie kleurveranderende vermoë in verf te herhaal. In die verlede het hulle suksesvol draagbare kolle geskep wat van kleur verander wanneer dit aan sonlig blootgestel word. Nou het hulle 'n manier gevind om die kleurverandering omkeerbaar te maak, sodat die materiaal na sy oorspronklike kleur kan terugkeer.

Die span het ontdek dat titaandioksied dien as 'n geleier vir die kleurverandering. Deur verskillende hoeveelhede titaandioksied met xanthommatien te meng, kon hulle die spoed en intensiteit van die kleurverskuiwing beheer. Die veranderinge kan binne so min as vyf minute plaasvind en tot 24 uur duur, afhangende van die duur van blootstelling aan lig.

Hierdie innoverende verf het verskeie toepassings, wat wissel van tydelike kunswerke tot omgewingsopsporing. Dit kan gebruik word om kuns te skep wat van dag tot dag verander op binnemure, wat 'n unieke ervaring vir kykers bied. Boonop bied dit 'n eko-vriendelike alternatief vir konvensionele verf, aangesien dit nie skadelike chemikalieë bevat wat nadelig vir beide skilders en die omgewing kan wees nie.

Die navorsers hoop om hul kleurveranderende stelsel uit te brei na ander materiale en die kleurpalet te verbreed tot buite die geel-rooi reeks wat in die aanvanklike eksperiment gebruik is. Hulle poog ook om gebruikers beheer te gee oor die spoed waarteen die kleure verander.

Hierdie baanbrekende navorsing is onlangs in Advanced Science gepubliseer, en dit open nuwe moontlikhede vir die wêreld van kuns en omgewingsvriendelike materiale.

Bron: Noordoostelike Universiteit se Kostas Navorsingsinstituut