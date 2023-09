Stille Oseaan Lamprey: Die fassinerende Antieke Vis

Die Stille Oseaan-lamprei, wetenskaplik bekend as Entosphenus tridentatus, is 'n merkwaardige wese wat in varswater en mariene ekosisteme regoor die Noord-Stille Oseaan-streek voorkom. Sy dieet bestaan ​​hoofsaaklik uit die bloed en liggaamsvloeistowwe van ander visse, insluitend Stille Oseaan-salm, platvis, rotsvis en Stille Oseaan-stokvis.

Wat die Stille Oseaan-lamprei werklik ontsagwekkend maak, is sy antieke afkoms. Lampreie, wat tot 'n groep kakebeenlose visse behoort, het meer as 450 miljoen jaar gelede gedurende die Ordovisiese tydperk ontwikkel. Met ongeveer 40 lewende spesies wat wêreldwyd gevind is, het hierdie palingagtige organismes ten minste vier massa-uitsterwings oorleef, en floreer lank voor die bestaan ​​van dinosourusse en selfs bome.

Anders as die meeste visse, het die Stille Oseaan-lampreie nie bene nie. Hulle geraamtes word eerder geheel en al uit kraakbeen gevorm. Wat hulle onderskei, is hul unieke mondstruktuur – in plaas van 'n kakebeen, het lampreie 'n suigmond met tande. Hulle gebruik hierdie mond om aan hul prooi vas te heg en bloed en liggaamsvloeistowwe te onttrek. Dit is opmerklik dat wetenskaplikes glo dat lampreie nie vleis eet nie.

Die voortplantingsproses van Stille Oseaan-lampreie is ook interessant. Vroulike lampreie lê ongeveer 200,000 XNUMX eiers, wat hulle vir etlike weke in varswaterneste broei. Nadat hulle uitgebroei het, grawe die larwes in sediment en bly vir tot tien jaar begrawe. Hulle kom uiteindelik as jeugdiges te voorskyn en migreer stroomaf na die see vir voedingdoeleindes. Etlike jare later keer hulle terug na varswaterhabitatte om voort te plant.

Die belangrikheid van Stille Oseaan-lampreie strek verder as hul evolusionêre geskiedenis. Hierdie visse is baie gesogte prooi vir verskeie spesies voëls, soogdiere en ander visse. Hul uiters vetterige vleis, wat drie tot vyf keer meer kalorieë per gewig bevat as salm, speel 'n belangrike rol binne varswater en mariene ekosisteme.

Ten slotte, die Stille Oseaan-lamprei is 'n fassinerende wese wat die merkwaardige veerkragtigheid van antieke visse ten toon stel. Sy kakebeenlose aard, unieke mondstruktuur en komplekse voortplantingsiklus dra by tot sy eiesoortigheid. As 'n sleutelkomponent van verskeie ekosisteme, is die Stille Oseaan-lamprei 'n voorbeeld van die onderlinge verbondenheid van organismes in die natuurlike wêreld.

Bronne:

– Lampreie: Vis sonder kake, Smithsonian Ocean, ocean.si.edu/ocean-life/fish/lampreys-fish-no-jaws

– Fisher, RN, et al. (2004). Die bewaring van Stille Oseaan-lampreie (Lampetra tridentata) in Wes-Noord-Amerika. Visserye, 29(9), 10-18.