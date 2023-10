Die jaarlikse gat in die osoonlaag bereik rekordgrootte in September

Wetenskaplikes van die Europese Ruimte-agentskap het berig dat die jaarlikse gat in die osoonlaag in September ’n rekordgrootte bereik het. Die gat, wat elke jaar oor Antarktika verskyn, wissel in grootte as gevolg van temperatuur en ander atmosferiese toestande. Hierdie nuus behoort egter nie rede tot kommer te wees nie aangesien die gat se bestaan ​​en skommelinge 'n natuurlike verskynsel is.

Die sogenaamde "gat" in die osoonlaag is eintlik 'n verdunning van die atmosfeer wat seisoenaal oor Antarktika tydens die poollente voorkom. Hierdie verskynsel word veroorsaak deur uiterste weerstoestande en unieke polêre stratosferiese wolke wat hoog bo in die atmosfeer vorm tydens die koue, donker winter in Antarktika. Hierdie wolke werk in wisselwerking met osoonafbrekende chemikalieë, wat deur ultravioletlig geaktiveer word wanneer die son ná maande van duisternis terugkeer.

Terwyl die presiese grootte van die gat vanjaar nog bepaal word, het wetenskaplikes by die Europese Ruimte-agentskap berig dat dit in September tot drie keer die grootte van Brasilië gegroei het, wat dit een van die grootstes op rekord op daardie tydstip maak. Daar was voorspellings dat die osoongat vanjaar groter as gewoonlik kan wees weens waterdamp wat uit die uitbarsting van die Hunga Tonga-vulkaan in Januarie 2022 vrygestel is.

Dit is belangrik om daarop te let dat die osoonlaag jaar na jaar op koers is vir volle herstel binne die volgende paar dekades. Die ontdekking van die osoongat in die 1970's en 1980's was gekoppel aan besoedeling van chloorfluorkoolstowwe (CFK's), wat in lugversorging, koelmiddels en ander toepassings gebruik is. Die Montreal-protokol, wat in 1987 onderteken is, het die gebruik van CFK's verbied, maar dit bly steeds in ons atmosfeer. Monitering van die osoonlaag is van kardinale belang om te verseker dat lande voldoen aan die Montreal-protokol en om lewe op Aarde te beskerm teen die skadelike effekte van hoë-energie UV-lig van die son.

