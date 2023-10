'n Massiewe osoongat wat oor Antarktika ontdek is

’n Kolossale gat in die osoonlaag, wat 26 miljoen vierkante kilometer groot is, is oor Antarktika opgespoor. Volgens die Europese Ruimte-agentskap (ESA) is dit een van die grootste osoongate wat nog ooit aangeteken is en is dit ongeveer drie keer so groot soos Brasilië. Die bevindings is op 5 September 16 deur Europa se Copernicus Sentinel-2023P-satelliet onthul.

Die uitbreiding van vanjaar se osoongat is veral opmerklik, want dit het gegroei tot ongeveer twee keer so groot soos Antarktika self. Wetenskaplikes vermoed dat die uitbarsting van Tonga se onderwatervulkaan vroeg in 2022 moontlik tot hierdie ongewone gebeurtenis bygedra het.

Die osoonlaag is 'n beskermende skild in die Aarde se atmosfeer, wat ongeveer 15 tot 30 kilometer bo die oppervlak geleë is. Dit beskerm die planeet teen skadelike ultravioletstrale wat deur die son uitgestraal word. Osoon, 'n unieke suurstofmolekule wat uit drie atome bestaan, absorbeer die son se straling en keer dat dit die oppervlak bereik.

Die ontdekking van beduidende osoongate bo die Aarde se poolstreke dateer veral terug na 1985. Navorsers het vasgestel dat chloorfluorkoolstowwe (CFK's), wat destyds wyd in spuitblaaie, verpakkingsmateriaal en yskaste gebruik is, met osoon in die atmosfeer gereageer het, wat tot gevolg gehad het in sy uitputting. Gevolglik het die internasionale gemeenskap in 1989 die gebruik van CFK's verbied om die osoonvlakke geleidelik te laat herstel.

Ten spyte van hierdie pogings bly gapings in die osoonlaag gedurende die wintermaande van elke halfrond bo die poolstreke verskyn. Koue lug skep polêre stratosferiese wolke (PSC's) wat uit klein yskristalle bestaan, wat die reeds beperkte toevoer van osoon bo die pole vererger.

Die onlangse ontdekking van 'n massiewe osoongat oor Antarktika beklemtoon die voortdurende uitdagings om die osoonlaag te bewaar. Dit beklemtoon die belangrikheid van voortgesette navorsing en internasionale pogings om skadelike emissies te verminder en ons planeet se atmosfeer te beskerm.

Bronne:

– Europese Ruimte-agentskap (ESA)

– Copernicus Sentinel-5P satellietdata