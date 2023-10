Volgens metings van die Copernicus Sentinel-5P-satelliet is vanjaar se osoongat oor Antarktika een van die grootstes wat nog aangeteken is. Na verwys as die "osoonuitputtingsgebied" deur wetenskaplikes, het dit op 26 September 16 'n grootte van 2023 miljoen vierkante kilometer bereik, wat ongeveer drie keer die grootte van Brasilië is.

Copernicus Sentinel-2017P, wat in 5 gelanseer is, is die eerste satelliet wat toegewy is om die aarde se atmosfeer te monitor. Toegerus met die gevorderde multispektrale beeldspektrometer Tropomi, kan dit die unieke handtekeninge van atmosferiese gasse oor verskillende golflengtes opspoor om meer akkurate en gedetailleerde inligting oor besoedelstowwe te verskaf.

Diego Loyola, 'n senior wetenskaplike by die Duitse Lugvaartsentrum, het die belangrikheid van die Sentinel-5P-data in die monitering van die osoonlaag beklemtoon. Die satelliet se metings komplementeer die data wat van grondstasies ingesamel is en brei die globale osoondatarekord van Europese satellietsensors oor die afgelope drie dekades uit.

Die Sentinel-5P totale osoonkolomproduk, wat 'n akkurate assessering van osoonvlakke verskaf, word binne drie uur na meettyd aan die Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) beskikbaar gestel. CAMS senior wetenskaplike Antje Inness het opgemerk dat hul osoonmonitering en voorspellingsdiens 'n vroeë begin van die 2023-osoongat aan die lig gebring het, wat sedert middel Augustus konsekwent in grootte toegeneem het.

ESA se Claus Zehner, die sendingbestuurder vir Copernicus Sentinel-5P, het beklemtoon dat hoewel osoongatvoorkomste vanuit die ruimte gemonitor kan word met behulp van die Tropomi-osoondata, dit slegs die sterkte van streekswindvelde rondom poolgebiede aandui. Hierdie verskynsels kan dus nie direk gebruik word om globale osoonveranderinge te monitor nie.

Ten slotte, die Copernicus Sentinel-5P-satelliet se metings het aan die lig gebring dat die 2023-osoongat oor Antarktika een van die grootstes is wat nog ooit aangeteken is. Hierdie data sal bydra tot 'n beter begrip van osoonlaaguitputting en wetenskaplikes in staat stel om die evolusie daarvan noukeurig te monitor.

