Antarktiese ysrakke smelt teen 'n onrusbarende tempo, studie bevind

Wetenskaplikes het gevind dat 71 uit die 162 ysrakke rondom Antarktika in volume afgeneem het oor 'n tydperk van 25 jaar, wat gelei het tot die vrystelling van 7.5 triljoen metrieke ton smeltwater in die oseane. Die studie, gepubliseer in die joernaal Science Advances, dui aan dat byna al die ysrakke aan die westekant van Antarktika ysverlies ervaar het, terwyl die meeste van dié aan die oostekant stabiel gebly het of in volume toegeneem het.

Die navorsers het bereken dat 'n totaal van 67 triljoen metrieke ton ys oor die 25 jaar na die see uitgevoer is, teengewerk deur 59 triljoen metrieke ton wat by die ysrakke gevoeg is. Dit het gelei tot 'n netto verlies van 7.5 triljoen metrieke ton. Volgens hoofnavorser Dr. Benjamin Davison van die Universiteit van Leeds, word die agteruitgang van ysrakke beïnvloed deur seetemperatuur en strome rondom Antarktika. Die blootgestelde westelike kant kyk na warm water, wat die ysrakke erodeer, terwyl die beskermde oostelike kant deur 'n band koue water aan die kus beskerm word.

Die studie dui daarop dat mens-geïnduseerde aardverwarming 'n beduidende faktor in die ysverlies is, aangesien natuurlike klimaatpatrone vir 'n mate van yshergroei sou moontlik gemaak het. Ysrakke dien as versperrings vir gletsers, wat die vloei van ys in die oseane vertraag. Wanneer die ysrakke dun of kleiner word, versnel die tempo van ysverlies vanaf gletsers.

Die navorsing het meer as 100,000 XNUMX satellietradarbeelde ontleed om die gesondheid van die ysrakke te bepaal. Die bevindinge beklemtoon die potensiële gevolge vir die Antarktiese ysstelsel en globale seesirkulasie as die ysrakke aanhou verdwyn of verminder. Varswater wat deur smeltende ys in die see vrygestel word, kan seesirkulasie ontwrig, wat 'n deurslaggewende rol speel in die vervoer van voedingstowwe, hitte en koolstof in die pool-ekosisteem.

Bronne:

– Studie gepubliseer in Science Advances

– Universiteit van Leeds

– Europese Ruimte-agentskap