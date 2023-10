Meer as 40% van Antarktika se ysrakke het volume verloor, wetenskaplikes waarsku teen stygende seevlakke

Wetenskaplikes het aan die lig gebring dat meer as 40% van Antarktika se ysrakke oor die afgelope 25 jaar volume verloor het, wat ’n aansienlike risiko van stygende seevlakke inhou. Hierdie verlies aan ysvolume word vermoedelik veroorsaak deur mens-geïnduseerde opwarming, aangesien die ysrakke dien as deurslaggewende stabiliseerders vir die massiewe gletsers op die vasteland.

Ysrakke is uitbreidings van die ysplate wat Antarktika bedek, wat op die omliggende see dryf. Hulle funksioneer as "proppe", wat die vloei van ys vanaf gletsers na die see vertraag. Soos hierdie ysrakke krimp, verswak die stabiliteit van die proppe, wat lei tot verhoogde ysverlies vanaf die gletsers.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Science Advances, het meer as 100,000 162 satellietradarbeelde ontleed om die gesondheid van Antarktika se 71 ysrakke te bepaal. Uit die 1997 ysrakke wat bestudeer is, het hul volume tussen 2021 en XNUMX afgeneem. Hierdie agteruitgang van ysrakke het volgens Benjamin Davison, die hoofnavorser van die Universiteit van Leeds ongeveer ses millimeter tot die wêreldwye seevlakstyging gedurende die studietydperk bygedra. .

Terwyl Antarktika tans slegs 6% tot die totale seevlakstyging bydra, is daar kommer dat dit aansienlik kan toeneem as die ysrakke aanhou versleg. In die kwarteeu onder oorsig het ongeveer 67 biljoen ton ys in die see uitgelek, teengewerk deur 59 biljoen ton wat bygevoeg is, wat gelei het tot 'n netto vrystelling van 7.5 biljoen ton smeltwater.

Die studie het ook die ongelyke impak op verskillende streke van Antarktika uitgelig. In die weste van Antarktika het ysrakke volume verloor as gevolg van blootstelling aan warmer waters wat hulle van onder af erodeer. Smelting by die basis was verantwoordelik vir 95% van die netto verlies van 1.9 triljoen ton ys in die westelike Getz-ysbank alleen. Kalwing, die proses waarin ysstukke in die see wegbreek, was verantwoordelik vir die oorblywende verlies.

Daarteenoor het ysrakke in oostelike Antarktika óf stabiel gebly óf groei ervaar, beskerm deur 'n band koue water langs die kus wat hulle teen warmer strome beskerm het. Anna Hogg, 'n Universiteit van Leeds-professor en mede-outeur van die studie, het egter die bestendige slytasie as gevolg van smelting en kalwing in die streek beklemtoon, wat verdere bewyse verskaf van Antarktika se veranderende klimaat.

Die implikasies van smeltende ysrakke strek verder as stygende seevlakke. Dit kan wêreldwye seesirkulasie ontwrig, wat 'n deurslaggewende rol speel in die vervoer van voedingstowwe, hitte en koolstof. Die bygevoegde varswater van die smeltende ys kan die digte en sout water van die Suidelike Oseaan verdun, wat moontlik die globale seevervoerband verswak en globale klimaatregulering beïnvloed.

Verdere navorsing en monitering van Antarktika se ysrakke is nodig om die langtermyngevolge van hul agteruitgang op seevlakke en globale klimaatregulering te verstaan.

Bronne:

– Science Advances joernaal

– Universiteit van Leeds

- AFP