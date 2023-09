Andromeda, Onverwags: Wenners van Sterrekunde Fotograaf van die Jaar-kompetisie onthul pragtige astrofoto's

Die wenners van die 15de Sterrekundefotograaf van die Jaar-kompetisie is aangekondig, met Marcel Drechsler, Xavier Strottner en Yann Sainty wat die algehele prys huis toe geneem het. Hul wenfoto, getiteld "Andromeda, Onverwags," onthul 'n massiewe plasmaboog wat langs die Andromeda-sterrestelsel (M31) geleë is, wat wêreldwye wetenskaplike samewerking ontlok, aangesien dit die grootste struktuur van sy soort naby ons Melkweg kan wees.

Die Andromeda-sterrestelsel, ons naaste spiraalbuurman, is lank reeds 'n gewilde onderwerp in astrofotografie. Wat egter hierdie ontdekking onderskei, is die boog se enorme grootte, wat oor sowat 1.5 x 0.45 grade strek, en sy nabyheid, slegs 1.2 grade weg van M31 se middelpunt, suidoos van die sterrestelsel se hoofliggaam.

Hierdie merkwaardige beeld is geneem met 'n Takahashi FSQ-106EDX4-teleskoop, 'n Sky-Watcher EQ6 Pro-montering en 'n ZWO ASI2600MM Pro-kamera. Die fotograwe het hul dankbaarheid vir die toekenning uitgespreek en hul waardering uitgespreek vir die ondersteuning en aanmoediging wat hulle ontvang het. Regter László Francsics het die beeld geloof vir sy bydrae tot astrofotografie.

Die titel Jong Sterrekundefotograaf van die Jaar is toegeken aan Chinese tieners Runwei Xu en Binyu Wang vir hul samewerking aan “The Running Chicken Nebula”. Ander wenners in verskeie kategorieë sluit in Andreas Ettl, James Baguley, Eduardo Schaberger Poupeau, Angel An en John White, wie se beeld "Black Echo" die Annie Maunder-prys vir Beeldinnovasie gewen het deur die klank van 'n swart gat visueel voor te stel.

Dr. Ed Bloomer, 'n sterrekundige by die Royal Observatory Greenwich, het kennis geneem van die ware ontdekkings wat in vanjaar se kompetisie vasgelê is. Meer as 4,000 64 inskrywings is uit 10,000 lande ontvang, wat die wêreldwye belangstelling in astrofotografie beklemtoon. Wenners het 'n kontantprys van £XNUMX XNUMX ontvang, terwyl naaswenners en hoogaangeskrewe deelnemers ook erkenning gekry het.

Alle wenfoto's, sowel as 'n keur van beelde op die kortlys, sal vanaf 16 September by die Nasionale Maritieme Museum in Londen uitgestal word. Die uitstalling bied 'n unieke geleentheid om die skoonheid van die heelal te bewonder wat deur talentvolle astrofotograwe van regoor die wêreld vasgevang is.

Bronne:

Sterrekunde-fotograaf van die jaar-kompetisie

Royal Observatory Greenwich