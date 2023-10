Studie vind Melkwegmassa kleiner as wat voorheen gedink is

’n Onlangse studie het ’n meer akkurate meting van die massa van ons sterrestelsel, die Melkweg, verskaf en die resultate toon dat dit kleiner is as wat voorheen geskat is. Om die massa van ’n sterrestelsel te bepaal kan uitdagend wees, maar een metode behels die ondersoek van sy rotasiekurwe, wat die spoed van sterre meet in verhouding tot hul afstand vanaf die sterrestelselsentrum. Deur die rotasiekurwe te ontleed, kan wetenskaplikes die totale massa van 'n sterrestelsel skat.

Wanneer dit egter by die bestudering van die Melkweg kom, is daar struikelblokke as gevolg van die teenwoordigheid van gas en stof, wat ons uitsig op sterre binne die sterrestelsel belemmer. Om dit te oorkom, het wetenskaplikes neutrale waterstof, wat dowwe lig uitstraal, gebruik om die rotasiekurwe te meet. Alhoewel dit nie so akkuraat soos stermetings is nie, het hierdie metode 'n rowwe skatting van die sterrestelsel se massa verskaf.

Die nuwe studie het data van die Gaia-ruimtetuig gebruik, wat inligting bevat oor die posisies en bewegings van miljarde sterre. Deur hierdie data te ontleed, kon die navorsers 'n presiese rotasiekurwe vir die Melkweg genereer. Hulle het geïdentifiseer waarna verwys word as die Kepleriese afname, wat die buitenste gebied van die sterrestelsel aandui waar sterspoed begin afneem in ooreenstemming met Kepler se wette. Hierdie inligting het die span in staat gestel om 'n boonste limiet vir die massa van die Melkweg vas te stel.

Die studie het aan die lig gebring dat die beste passing by hul data die massa op ongeveer 200 miljard sonmassas geplaas het, aansienlik laer as vorige skattings. Die absolute boonste limiet vir die Melkweg se massa is 540 miljard sonmassas, wat daarop dui dat die sterrestelsel ongeveer die helfte so massief is as wat voorheen gedink is.

Hierdie ontdekking dui ook aan dat die Melkweg minder donker materie bevat as wat voorheen geglo is, met inagneming van die bekende hoeveelheid gereelde materie in die sterrestelsel. Donker materie is 'n geheimsinnige vorm van materie wat nie met lig in wisselwerking is nie en word vermoedelik 'n beduidende deel van die heelal se massa uitmaak.

Ten slotte bied hierdie studie nuwe insig in die massa van die Melkweg, wat aantoon dat dit kleiner is en minder donker materie bevat as wat voorheen beraam is. Die akkurate meting van 'n sterrestelsel se massa is 'n uitdagende taak, maar vooruitgang in tegnologie en data-analise, soos dié wat in hierdie studie gebruik word, werp steeds lig op die geheimenisse van ons heelal.

