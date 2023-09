'n Geheimsinnige gebeurtenis het die donker materie-halo van ons sterrestelsel verskuif, studie wys

’n Onlangse studie dui daarop dat ’n massiewe klont onsigbare donker materie ’n beduidende vervorming in die vorm van ons sterrestelsel veroorsaak het. Terwyl wetenskaplikes aanvanklik geglo het dat die Melkweg 'n plat skyf met twee spiraalarms was, het metings wat oor die afgelope eeu geneem is 'n onverklaarbare buiging aan die lig gebring. Die vervorming vind hoofsaaklik by die sterrestelsel se grense plaas, waar sekere streke daal terwyl ander opwaarts opvlam, wat dit 'n verpletterde sombrero-voorkoms gee.

Rekenaarsimulasies wat deur navorsers uitgevoer is, het moontlik die oorsaak agter hierdie verskynsel onthul. Die simulasies dui op 'n geheimsinnige gebeurtenis wat die belyning van ons sterrestelsel se onsigbare stralekrans van donker materie ontwrig het. Die studie, gepubliseer in die joernaal Nature Astronomy op 14 September, demonstreer dwingende bewyse dat ons Melkweg in 'n gekantelde donker materie-stralekrans omhul is.

Donker materie is 'n ontwykende soort materie wat ongeveer 85% van die heelal se totale materie uitmaak. Alhoewel dit nie direk met lig in wisselwerking is nie en onsigbaar bly, kan die gravitasie-effekte daarvan waargeneem word. Donker materie is verantwoordelik daarvoor om sterre tot buitengewone snelhede te versnel terwyl hulle om galaktiese middelpunte wentel, verafgeleë sterlig verwring en die galaktiese halo van die Melkweg vorm.

Die galaktiese stralekrans verwys na 'n groot sfeer van sterre wat soos blare op 'n dam van donker materie dryf, wat anderkant die spiraalarms van die Melkweg geleë is. Onlangse ondersoeke met behulp van die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-ruimtetuig het getoon dat die sterre binne die galaktiese stralekrans besonder verkeerd in lyn is.

In 'n poging om die implikasies van 'n ongebalanseerde ster-halo vir die donker materie-stralekrans te verstaan, het sterrekundiges rekenaarmodelle gebruik om 'n jong sterrestelsel te herskep wat soos die Melkweg lyk. Die model het 'n donker materie-stralekrans ingesluit wat 25 grade gekantel is in verhouding tot die skyf. Nadat hulle die sterrestelsel vir 5 miljard jaar gesimuleer het, het navorsers ontdek dat hul model in 'n groot mate soos ons eie sterrestelsel lyk.

Die oorsaak agter die wanbelyning van die donker materie-stralekrans is nog onduidelik. Die simulasies wat deur die navorsers gedoen is, dui egter daarop dat dit waarskynlik die gevolg is van 'n massiewe botsing, wat moontlik 'n ander sterrestelsel behels wat met ons eie bots. Hierdie botsing kon veroorsaak het dat die donker materie-stralekrans met soveel as 50 grade opkantel voordat dit stadig na sy huidige 20-grade hoogte gedaal het.

