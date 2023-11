Nuwe insigte in mikrobiese groei in die ruimte: ondersoek die rol van swaartekrag

Twee navorsers van Oregon State University College of Engineering het kragte saamgesnoer met NASA om te delf na die intrige verhouding tussen swaartekrag en mikrobiese groei. Dorthe Wildenschild en Tala Navab-Daneshmand het 'n $525,000 XNUMX-toekenning van die Nasionale Wetenskapstigting verkry om eksperimente op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) uit te voer om die vorming en ontwikkeling van biofilms in gedeeltelik versadigde grond en rotse te ondersoek.

Biofilms, wat groepe mikroörganismes is wat aan oppervlaktes en mekaar heg, speel 'n deurslaggewende rol in verskeie studieareas. Deur hul groei in poreuse media te ondersoek, beoog die navorsers om insigte met beduidende samelewingsimplikasies te verkry. Hierdie navorsing het die potensiaal om grondwaterremediëringtegnieke te verbeter, waterbehandelingsprosesse te verbeter en waardevolle kennis in grond- en landbouwetenskap te verskaf. Verder beïnvloed biofilms ook die vervuiling van meganiese toestelle en mediese inplantings.

Om die gedrag van mikroörganismes in mikroswaartekragtoestande te verstaan, kan ook lig werp op hul impak op gemanipuleerde stelsels en menslike gesondheid tydens bemande ruimtevlugte. Deur biofilmvorming in 'n unieke omgewing soos die ISS te ondersoek, kan nuwe inligting oor veranderde mikrobiese gedrag in die ruimte verkry word.

Vergesel van boeiende beelde, soos 'n foto van 'n meer in die VK wat die lewendige oranje slym vertoon wat voortspruit uit bakteriële oksidasie van yster in grondwater, open hierdie navorsing nuwe grense in die studie van mikrobiese groei. Die kontrasterende blou lug wat in die water weerspieël word, bied 'n visueel treffende agtergrond vir die kleurvolle slym, wat dien as 'n herinnering aan die intrigerende diversiteit van biofilms.

Deur die uitwerking van swaartekrag op biofilmvorming te ondersoek, baan hierdie wetenskaplikes die weg vir baanbrekende ontdekkings wat 'n verskeidenheid velde sowel op Aarde as in ruimteverkenning sal beïnvloed. Aangesien die monsters wat deur Wildenschild en Navab-Daneshmand voorberei is, gereed is vir bekendstelling na die ISS, wag ons gretig op die waardevolle insigte wat hulle sal oplewer.

