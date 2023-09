Asteroïde Bennu: NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig naby aflewering van monster aan die aarde

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig is op pad terug aarde toe met 'n versameling asteroïde stukkies en stukke van die asteroïde Bennu. Die ruimtetuig is in 2016 gelanseer en het die afgelope sewe jaar lank monsters van die antieke puinhoop versamel. Bennu het 'n klein kans om in die laat 22ste eeu met die aarde te bots, en daarom het NASA dit as 'n moontlike veiligheidsrisiko beskou en OSIRIS-REx op hierdie sending gestuur. Die ruimtetuig is geskeduleer om die monsters op 24 September 2021 by die Departement van Verdediging se Dugway Proving Ground in Utah af te lewer.

Dante Lauretta, die hoofondersoeker van die OSIRIS-REx-sending, het bevestig dat die ruimtetuig in goeie gesondheid is en gereed is vir die monsteraflewering. Uitgebreide oefensessies is uitgevoer om die behoorlike hantering van die monsters te verseker sodra hulle die aarde bereik. Herstelspanne het verskeie scenario's deurgemaak, insluitend om die kapsule onderstebo of in 'n plas water te vind. Die doel is om alle prosedures opgestel te hê om 'n gladde en suksesvolle herwinning te verseker.

Die kapsule wat die monsters bevat, sal deur 'n helikopter opgetel word en na 'n spesiaal geskepte skoon kamer binne die Utah Toets- en Opleidingsgebied vervoer word. Van daar af sal dit per vliegtuig na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word, waar dit verdere ontleding sal ondergaan.

Die presiese hoeveelheid asteroïdemateriaal wat deur OSIRIS-REx versamel is, is onseker weens 'n meetfout. Die span skat dat die ruimtetuig tussen 5.26 tot 12.34 onse (149 tot 350 gram) van Bennu vasgetrek het, wat die missievereiste van 60 gram (2.1 onse) oortref het.

Dante Lauretta, wat al 20 jaar by die OSIRIS-REx-projek betrokke is, het sy opgewondenheid uitgespreek om uiteindelik die monsters te sien. Hy het dit beskryf as 'n surrealistiese ervaring en 'n hoogtepunt van jare se harde werk. Die ontleding van die monsters sal waardevolle insigte verskaf oor die vroeë dae van die sonnestelsel se vorming en kan moontlik leidrade oor die oorsprong van lewe op Aarde openbaar.

