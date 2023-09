NASA se OSIRIS-REx-sending om asteroïdemonster op aarde te land

By

NASA se eerste asteroïde-terugsendingsending ooit, OSIRIS-REx, sal Sondagoggend, 24 September, op Aarde land. Die klein kapsule wat die kosbare asteroïdemonster bevat, sal by die Utah-toets- en oefenbaan naby Dugway land. suksesvolle sending wat die monster van asteroïde Bennu in Oktober 2020 versamel het.

Die landing sal na verwagting 'n paar minute voor 11:10 EDT plaasvind en sal regstreeks op NASA Televisie gestroom word, vanaf XNUMX:XNUMX EDT. NASA sal ook 'n Spaanse uitsending op X (voorheen Twitter), Facebook en YouTube verskaf. Die dekking sal voortduur totdat die monster 'n skoon kamer naby die landingsplek bereik.

OSIRIS-REx, 'n $1 miljard-sending, was instrumenteel in die vaslegging van hierdie monster met behulp van sy afkomskapsule. Die missie se hoofdoelwit is om te bestudeer hoe die sonnestelsel gevorm en ontwikkel het, en om monsters terug te bring, laat wetenskaplikes 'n nader kyk na ons sonnestelsel se vroeë dae.

Nadat die monster teruggevind is, sal ondersoeke op Aarde vir die komende jare voortgaan. Intussen sal die hoofruimtetuig ’n nuwe sending onder die naam OSIRIS-APEX onderneem. Die doel daarvan is om die naby-aarde asteroïde Apophis te bestudeer, met 'n geprojekteerde aankoms in 2029.

Om bykomende inligting en opdaterings te verskaf, het NASA verskeie geleenthede beplan wat verband hou met die OSIRIS-REx-sending. Dit sluit in 'n statusopdatering op 22 September, 'n nuuskonferensie na die landing op 24 September en 'n konferensie vir die onthulling van die asteroïdemonster op 11 Oktober.

Die OSIRIS-REx-sending is 'n belangrike mylpaal in ons verkenning van die ruimte en sal bydra tot 'n beter begrip van ons sonnestelsel se oorsprong en geskiedenis.

Bronne:

– NASA [skakel]

– Space.com [skakel]