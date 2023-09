NASA se OSIRIS-REx versamel tweede asteroïdemonster en arriveer in Texas

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het 'n beduidende mylpaal behaal deur 'n tweede monster van die asteroïde Bennu suksesvol te versamel. Die ruimtetuig het in Oktober 2020 'n stapel grond en gruis van die asteroïde se oppervlak gehaal. Hierdie jongste landing het Sondag in die Utah-woestyn plaasgevind en sendingspanlede en wetenskaplikes regoor die wêreld opgewonde gemaak. Die asteroïdemonster het egter nie lank in Utah gebly nie; dit het op 'n vliegtuig geklim en sy eindbestemming in Houston, Texas, bereik.

Die Johnson Space Centre (JSC) in Houston het sy opgewondenheid uitgespreek om OSIRIS-REx en die asteroïdemonster te verwelkom. Die RDK-span beplan nou om die monster saam te stel en te bewaar. Die inligting wat van die asteroïde ingesamel is, kan waardevolle insigte verskaf oor planetêre vorming, die oorsprong van lewe en die potensiële impak van asteroïdes op Aarde.

OSIRIS-REx, wat in 2016 gelanseer is, het in 2018 by die naby-aarde asteroïde Bennu aangekom. Nadat hy Bennu 22 maande lank noukeurig bestudeer het, het die sonde suksesvol 'n monster van die asteroïde se oppervlak gegryp, wat die eerste keer was dat NASA stukke van 'n asteroïde versamel het in spasie. Die duik in Bennu se oppervlak het verrassende sponsigheid aan die lig gebring, aangesien OSIRIS-REx diep in die asteroïde gesink het voordat hy veilig weggery het.

In Mei 2021 het die ruimtetuig sy reis terug na die aarde begin, en Sondag het dit sy monsterkapsule vrygestel, wat soos beplan na die Utah-toets- en oefenreeks gedaal het. Die volgende fase behels die vervoer van die Bennu-monster na 'n nuutgeboude kurasiefasiliteit by RDK, wat deur die afdeling Astromaterials Research and Exploration Science bestuur word.

Oor die volgende twee jaar sal die OSIRIS-REx-wetenskapspan, bestaande uit meer as 200 mense van 35 instellings wêreldwyd, die steekproef bestudeer. Die span poog om die missie se hoofwetenskaplike doelwitte te bereik, wat insluit die begrip van die vorming en evolusie van die sonnestelsel en die rol van koolstofryke asteroïdes soos Bennu in die lewering van die boustene van lewe aan die aarde.

Ongeveer 25% van die Bennu-materiaal, wat na raming ongeveer 8.8 onse (250 gram) weeg, sal beskikbaar wees vir die wetenskapspan se navorsing. Boonop sal 'n gedeelte aan die Kanadese Ruimte-agentskap toegeken word vir hul bydrae tot die sending, en die Japanse Lugvaartverkenningsagentskap sal ook 'n klein persentasie van die monster ontvang as deel van hul samewerking met NASA.

Die meerderheid van die Bennu-steekproef, sowat 70%, sal by RDK aanbly vir toekomstige studie. Dit sal wetenskaplikes van toekomstige generasies in staat stel om tegnologieë wat nog uitgevind moet word, te gebruik om fundamentele vrae oor die sonnestelsel te beantwoord.

Met die suksesvolle versameling van 'n tweede asteroïdemonster, dra OSIRIS-REx voort om tot ons kennis van die heelal by te dra en hou dit die potensiaal in om raaisels oor die vorming van ons sonnestelsel en die oorsprong van lewe te ontrafel.

