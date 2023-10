NASA se OSIRIS-REx neem beelde vas van die vrystelling van terugkapsules in 'n historiese oomblik

NASA se OSIRIS-REx asteroïde-sonde het 'n blik op die geskiedenis gegee terwyl dit foto's geneem het van die vrystelling van sy terugkeerkapsule. Die ruimte-agentskap het die beelde op 3 Oktober vrygestel, wat die oomblik wys waarop die terugvoerkapsule vanaf OSIRIS-REx ontplooi is en na die Aarde op pad is. Die foto's openbaar die son aan die bokant van die raam en 'n dun "sekelmaan" aan die linkerkant. Hierdie beelde is deur die sendingspan in 'n GIF gekombineer.

Die terugvoerkapsule, wat 110 pond (50 kilogram) weeg, het 'n kort rukkie in die ruimte gehad voordat dit soos beplan suksesvol in die noordelike Utah-woestyn geraak het. Dit het ongeveer vier uur nadat dit uitgegooi is onder valskerms beland. Dit was NASA se eerste asteroïde-monster-terugkeerpoging ooit en is as 'n beduidende prestasie beskou.

Die kapsule het belangrike materiale bevat wat deur OSIRIS-REx van die naby-aarde asteroïde Bennu in Oktober 2020 versamel is. Die grond en gruis wat van die asteroïde versamel is, is vinnig na die Johnson Space Centre (JSC) in Houston vervoer. By JSC word die buite-aardse materiaal tans verwerk, saamgestel en gestoor.

Die sendingspan skat dat OSIRIS-REx ongeveer 8.8 onse (250 gram) Bennu-materiaal teruggegee het. Dit is egter slegs 'n voorlopige skatting, en die presiese bedrag sal tydens 'n webuitsendinggeleentheid op 11 Oktober aangekondig word. Die steekproef sal na verwagting 'n waardevolle hulpbron wees vir wetenskaplikes om oor die komende dekades te bestudeer.

Navorsers van regoor die wêreld sal die asteroïde stukkies noukeurig ontleed om insigte te kry in die vroeë dae van die sonnestelsel. Hulle sal ook die rol ondersoek wat koolstofryke ruimtegesteentes, soos Bennu, moontlik gespeel het om die boustene van lewe aan die aarde te lewer. Hierdie bevindinge sal bydra tot 'n dieper begrip van die oorsprong van lewe in die heelal.

Bronne: NASA-amptenare, NASA/Goddard/Universiteit van Arizona/Lockheed Martin