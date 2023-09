NASA gee suksesvol monster van asteroïde Bennu terug

NASA se OSIRIS-REx-sending het 'n monster van die asteroïde 101955 Bennu suksesvol na die aarde teruggestuur. Die sending is deel van 'n reeks "monster-terugkeer"-sendings wat deur verskeie lande uitgevoer is met die doel om materiaal van asteroïdes en ander hemelliggame in te samel vir studie.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig is op 8 September 2016 gelanseer en het twee jaar lank na Bennu gereis. Die ruimtetuig het 'n gedetailleerde opname van die asteroïde gedoen voordat dit na 'n wentelbaan van 1 kilometer gedaal het, wat 'n vorige rekord wat deur die Rosetta-ruimtetuig opgestel is, gebreek het. In April en Augustus 2020 het die ruimtetuig twee repetisielandings bo die asteroïde se oppervlak uitgevoer om voor te berei vir die herwinning van monsters.

Deur 'n gesofistikeerde pogo-stokagtige meganisme te gebruik, het OSIRIS-REx 'n geskatte 250 gram materiaal van Bennu se oppervlak versamel voordat dit weggespring het. Die monster is nou veilig in 'n kapsule vervat om kontaminasie te voorkom en sal saamgestel word deur NASA se direktoraat vir Astromaterials Research and Exploration Science en Japan se Buitenaardse Sample Curation Centre.

Benewens die suksesvolle monsterterugsending, sal die OSIRIS-REx-missie voortgaan met 'n nuwe doelwit. Die ruimtetuig is nou op 'n trajek om in 99942 met die asteroïde 2029 Apophis te ontmoet. Dit sal 18 maande om Apophis wentel om sy oppervlak te bestudeer en die samestelling daarvan te ontleed.

Bennu is spesifiek gekies as die teiken vir die sending omdat dit minimale geologiese evolusie ondergaan het sedert die vorming van die Sonnestelsel. Die asteroïde bestaan ​​hoofsaaklik uit koolstofbevattende verbindings, insluitend organiese molekules wat noodsaaklik is vir lewe. Deur asteroïdes en komete van naby te bestudeer, kan wetenskaplikes insigte kry in die vorming van die Sonnestelsel en die ontwikkeling van lewe.

Voorbeeld-terugsendings soos OSIRIS-REx verskaf waardevolle in situ data wat vergelyk kan word met waarnemings van teleskope op Aarde. Dit help wetenskaplikes om die eienskappe en gedrag van asteroïdes beter te verstaan. OSIRIS-REx-data is ook gebruik om die Yarkovsky-effek te bestudeer, wat die wentelbane van klein asteroïdes beïnvloed as gevolg van ongelyke termiese emissies.

Vorige monster-terugsendings, soos die bemande Apollo-landings na die maan, het aansienlike hoeveelhede materiaal vir studie teruggebring. Die OSIRIS-REx-sending dra by tot hierdie nalatenskap deur ons kennis van asteroïdes en hul betekenis verder uit te brei om die vorming van hemelliggame en die potensiaal vir buiteaardse lewe te verstaan.

