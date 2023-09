NASA se OSIRIS-REx-kapsule om ongerepte asteroïdemonsters aan die aarde te lewer

By

NASA se historiese missie, OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer), gaan Sondagoggend die eerste ongerepte asteroïdemonsters ooit na die aarde aflewer. Die OSIRIS-REx-sonde sal 'n kapsule vrystel wat monsters van die naby-aarde asteroïde Bennu bevat. Die kapsule sal na verwagting sag onder valskerms by die Departement van Verdediging se Utah-toets- en oefenbaan en Dugway-proefgronde raak.

Jy kan die regstreekse dekking van die landing op NASA se YouTube-kanaal of by Space.com kyk. Die dekking sal om 10:XNUMX EDT begin.

OSIRIS-REx is in September 2016 gelanseer en het Bennu, 'n potensieel gevaarlike asteroïde, in Desember 2018 bereik. Die sonde het die volgende 22 maande spandeer om die asteroïde te ondersoek en 'n nuwe rekord opgestel vir die kleinste liggaam wat ooit deur 'n ruimtetuig wentel.

In Oktober 2020 het OSIRIS-REx suksesvol 'n monster van Bennu se oppervlak versamel en ongeveer 8.8 onse (250 gram) vuil en gruis gevang. Die presiese hoeveelheid sal bepaal word sodra die sendingspan die sonde se monsterkapsule oopmaak.

Na die landing sal die monster na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word vir samestelling en berging. Wetenskaplikes van regoor die wêreld sal toegang tot die monster hê vir verdere studie. Hulle hoop om insigte te kry in die vroeë dae van die sonnestelsel en die teenwoordigheid van koolstofbevattende organiese molekules te ondersoek wat moontlik bygedra het tot die ontstaan ​​van lewe op Aarde.

Benewens hierdie mylpaal, sal die OSIRIS-REx-ruimtetuig voortgaan met sy uitgebreide missie genaamd OSIRIS-APEX. Dit sal na die potensieel gevaarlike asteroïde Apophis reis, met 'n beplande aankoms in 2029.

Hierdie missie verteenwoordig 'n beduidende prestasie vir NASA, wat nuwe moontlikhede oopmaak om die oorsprong van ons sonnestelsel en die potensiaal vir lewe buite die Aarde te verstaan.

Bronne:

- NASA se OSIRIS-REx sal asteroïde monsters na die aarde bring in 5 nie-so-maklike stappe

– Bron: NASA