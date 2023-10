NASA-wetenskaplikes ondersoek asteroïde Bennu-monsters vir nuwe insigte

Opsomming: Wetenskaplikes by NASA is tans besig om monsters te ontleed wat van asteroïde Bennu versamel is wat deur die Osiris-Rex-ruimtetuig na die aarde teruggebring is. Aanvanklike ontleding van die monsters het aan die lig gebring dat hulle ryk is aan koolstof en waterbelaaide minerale, wat die potensiaal aandui om nuwe inligting oor die vorming van die Sonnestelsel te verskaf. Die presiese hoeveelheid van die asteroïdemateriaal wat die ruimtetuig gevang het, is egter nog onseker. Die Osiris-Rex-span skat dat hulle altesaam sowat 250 gram (9 onse) het, maar verdere ondersoek en weeg van die binnekamer wat gebruik word om die fragmente te berg, sal nodig wees om dit te bevestig. Sodra dit volledig onttrek is, sal 'n gedeelte van die monster met navorsers regoor die wêreld gedeel word, insluitend wetenskaplikes in die VK wat verdere ondersoeke sal doen. Die Bennu-materiaal is versamel met 'n waaghalsige maneuver waar die ruimtetuig die asteroïde nader en "high-five" het. Die bestudering van hierdie monsters kan lig werp op die organiese boublokke wat nodig is vir die oorsprong van lewe op Aarde en ander hemelliggame binne die Sonnestelsel.

Die ontleding van die monsters behels verskeie tegnieke, soos elektronmikroskopie, X-straaldiffraksie, infrarooispektroskopie en rekenaartomografie. Hierdie prosedures sal waardevolle data verskaf oor die samestelling en struktuur van die asteroïde materiale. Wetenskaplikes stel veral belang in Bennu omdat dit waarskynlik die chemie behou wat bestaan ​​het tydens die vorming van die planete om die Son. Hulle veronderstel dat asteroïdes soortgelyk aan Bennu moontlik belangrike komponente, soos water en organiese molekules, tot die Aarde bygedra het. Die resultate van die bestudering van die asteroïdemonsters sal navorsers help om die kompleksiteit en oorsprong van organiese molekules beter te verstaan, asook hul rol in die ontwikkeling van lewe.

Die Osiris-Rex-spanne beoog om 'n reeks studies teen Maart te voltooi en hul bevindinge by die Lunar and Planetary Science Conference aan te bied. Daarbenewens sal twee groot oorsigartikels in die joernaal Meteoritics & Planetary Science gepubliseer word, wat 'n omvattende begrip van die Bennu-monsters bied.

