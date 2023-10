NASA se Osiris-Rex Asteroïde monsters kan geheime van die aarde se oorsprong ontsluit

NASA se Osiris-Rex-sending, wat 'n monster materiaal van die asteroïde Bennu in 2020 versamel het, het beelde en voorlopige ontleding van die ruimtegesteentes wat dit na die aarde teruggebring het, onthul. Hierdie monster het die potensiaal om vrae te beantwoord oor die skepping van die Aarde, die koms van water op ons planeet en die oorsprong van lewe.

Dr. Francis McCubbin, die astromateriale-kurator by NASA se Johnson Space Center, het gesê dat die materiaal gestoor en gebruik kan word vir eksperimente vir die komende jare. Die hoop is dat toekomstige wetenskaplikes vrae oor die heelal sal kan beantwoord deur tegnologie te gebruik wat nog nie eens uitgevind is nie.

Om asteroïdemonsters te versamel is belangrik omdat dit wetenskaplikes in staat stel om materiaal uit die ruimte te bestudeer wat nie deur die aarde se atmosfeer besmet is nie. Die Osiris-Rex-monster word as "ongeloofd" beskou en verskaf waardevolle inligting oor die asteroïde Bennu.

Vorige missies, soos Japan se Hayabusa-sendings in 2010 en 2020, het ook asteroïdemateriaal aan die aarde gelewer. Die Osiris-Rex-sending het egter met aansienlik meer materiaal teruggekeer, wat groter verspreiding aan wetenskaplikes wêreldwyd en openbare uitstallings in museums moontlik gemaak het. Hierdie groter monstergrootte bied ook 'n unieke geleentheid om die rangskikking van minerale in groter stukke van die asteroïde te ondersoek.

Voorlopige ontleding van die monsters het reeds opwindende resultate opgelewer. Water wat in kleiminerale opgesluit is, is ontdek, wat lig werp op hoe water moontlik na die aarde en ander binneplanete gekom het. Die monster bevat ook koolstof en swael, albei noodsaaklike komponente vir die lewe. Koolstof is die sleutelbestanddeel in organiese verbindings, terwyl swael noodsaaklik is vir aminosure, boustene van proteïene.

Daar word geglo dat asteroïdes soos Bennu 'n rol gespeel het om die aarde met prebiotiese verbindings te "saai", wat die grondslag vir lewe gelê het. Die teenwoordigheid van magnetiet, 'n ysteroksied, in die monster is betekenisvol aangesien dit gekoppel is aan chemiese reaksies wat deurslaggewend is vir die evolusie van lewe.

Die ontleding van die Osiris-Rex-monsters is steeds aan die gang, maar die vroeë bevindings het reeds waardevolle insigte in ons planeet se oorsprong verskaf. Benewens die begrip van die aarde se geskiedenis, hou die vind van water op asteroïdes belofte in vir toekomstige ruimteverkenning, aangesien water afgebreek kan word in waterstof en suurstof, deurslaggewende hulpbronne vir bemande missies.

