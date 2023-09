NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig keer terug met monsters van asteroïde Bennu

Opsomming: Na 'n sending van sewe jaar, is NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig gereed om sy reis te voltooi om die "gevaarlikste rots in die Sonnestelsel" te bestudeer deur terug te keer met grondmonsters van asteroïde Bennu. Sondag, terwyl die ruimtetuig die Aarde verbysteek, sal die monsters afgelaai en binne 'n kapsule beskerm word. Wetenskaplikes hoop dat die ontleding van die chemie van hierdie monsters insigte sal bied oor die vorming van planete miljarde jare gelede en moontlik lig sal werp op die oorsprong van lewe op Aarde. Die kapsule sal na verwagting om 08:55 plaaslike tyd in die Amerikaanse staat Utah land. Ten spyte van die angs rondom die afkoms, het die sending se hoofondersoeker, Dante Lauretta, verseker dat die span goed voorbereid is vir enige gebeurlikhede. Die doel van Osiris-Rex was om monsters van Bennu te versamel, wat 'n klein kans het om in die laat 22ste eeu met ons planeet te bots. Die ruimtetuig het die asteroïde in 2018 bereik, twee jaar daaraan bestee om dit te bestudeer en toe oppervlakmateriaal suksesvol versamel. Die laaste stap is om die monsters, wat ongeveer 250 g weeg, veilig na die aarde af te lewer.

Die herwinningspanne is vol vertroue oor die landing; hulle bly egter versigtig weens vorige ongelukke. Een so 'n voorval het in 2004 met die Genesis-kapsule plaasgevind, waar sy valskerm misluk het, wat veroorsaak het dat die monsters beskadig is. Die swaartekragskakelaars van Osiris-Rex se kapsule het noukeurige inspeksie ondergaan om 'n soortgelyke probleem te voorkom. Nietemin sal 'n "oortredingspan" gereed wees om te help indien nodig. Soos die kapsule daal, sal meteoroloë in Utah weerstoestande monitor om die landingsposisie akkuraat te voorspel. Herwinningsoperasies, insluitend die vlieg na die aflaaipunt per helikopter en die vervoer van die monster na 'n skoonkamer by die Dugway Proving Ground, is noukeurig beplan om besoedeling te voorkom. Sodra dit veilig afgelewer is, sal die monsters na NASA se Johnson Space Centre in Texas vervoer word vir gedetailleerde ontleding.

Die Osiris-Rex-ruimtetuig gaan sy missie voortsit nadat hy die monsters afgelewer het, aangesien dit beveel sal word om in 2029 met 'n ander asteroïde genaamd Apophis te ontmoet.

Definisies:

– Osiris-Rex: NASA se ruimtetuigsending om asteroïde Bennu te bestudeer.

– Bennu: ’n Asteroïde wat die potensiaal het om in die laat 22ste eeu met die Aarde te bots.

– Genesis: ’n Vorige ruimtetuigsending wat probleme ondervind het tydens monsterherwinning.

– Swaartekragskakelaars: Komponente van die kapsule wat korrekte oriëntasie verseker tydens afkoms.

Bron: BBC News