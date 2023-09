Die Osiris-Rex-ruimtetuig gaan na die aarde terugkeer, met waardevolle monsters wat van die asteroïde Bennu versamel is. Die ruimtetuig sal na verwagting om 08:42 plaaslike tyd die bopunt van die aarde se atmosfeer in die weste van Utah tref. Die landingsteiken is 'n afgeleë militêre toetsreeks in hierdie gebied.

Soos die ruimtetuig die aarde se atmosfeer binnegaan, sal dit teen 'n blitsige tempo van 12 km/s, of 27,000 3,000 mph, beweeg. Hierdie vinnige spoed sal veroorsaak dat die vaartuig se onderkant verhit word tot temperature van meer as XNUMX XNUMX grade Celsius. Hierdie intense hitte sal egter ook die belangrike doel dien om die ruimtetuig te vertraag.

Om stabiliteit tydens afdaling te verseker, sal 'n drogue-valskerm ontplooi word. Hierna sal 'n hoofgeut die kapsule liggies na die grond bring. Die verwagte tyd vir kontak met die Utah-woestynvloer is 08:55.

Sodra die ruimtetuig geland het, sal helikopters dit na 'n tydelike laboratorium vervoer. Hierdie laboratorium sal dien as 'n fasiliteit om die monsterkapsule voor te berei vir verdere ontleding by NASA se Johnson Space Centre in Texas. Die sentrum het 'n toegewyde fasiliteit wat spesifiek ontwerp is vir die deeglike ondersoek en studie van monsters wat van die asteroïde Bennu versamel is.

Hierdie monumentale sending is jare in wording, met die Osiris-Rex-ruimtetuig wat in 2016 op sy reis na Bennu begin het. Die doel van die sending was om monsters van hierdie naby-aarde asteroïde te versamel en dit na die aarde terug te stuur vir gedetailleerde studie. Daar word geglo dat die monsters van Bennu waardevolle insigte in die vroeë sonnestelsel en die oorsprong van lewe bevat.

Terwyl die Osiris-Rex-ruimtetuig sy missie voltooi en na die aarde terugkeer, wag wetenskaplikes en navorsers gretig op die koms van die monsters. Die bevindinge van hierdie monsters kan beduidende implikasies hê vir ons begrip van ons eie planeet en die heelal as geheel.

