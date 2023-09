NASA se Osiris-Rex-sending om die grootste asteroïdemonster aan die aarde te lewer

NASA se Osiris-Rex-sending gaan geskiedenis maak deur die grootste asteroïdemonster wat ooit na die aarde teruggekeer is, te lewer. ’n Kapsule wat ongeveer 250 g klippe en stof bevat wat van die asteroïde Bennu versamel is, sal na verwagting Sondag in die Utah-woestyn land. Hierdie sending is NASA se eerste poging om 'n monster van 'n asteroïde sedert 2020 te versamel.

Die Osiris-Rex-ruimtetuig is in September 2016 gelanseer en het in Desember 2018 by Bennu aangekom. In die loop van byna twee jaar het die ruimtetuig die asteroïde se oppervlak noukeurig gekarteer voordat die monster op 20 Oktober 2020 versamel is.

’n Gedeelte van die steekproef, sowat ’n kwart, sal onder meer as 200 individue van 38 instansies wêreldwyd versprei word. Hierdie diverse groep wetenskaplikes sal saamwerk om die monster te ontleed en insigte te kry in die vroeë geskiedenis en evolusie van ons sonnestelsel. Bennu, ’n 4.5 miljard jaar oue oorblyfsel, word gesien as ’n tydkapsule wat waardevolle leidrade oor die vorming van planete kan verskaf.

Een van die belangrikste voordele van die versameling van 'n monster direk vanaf 'n asteroïde soos Bennu is die minimale kontaminasie. Anders as meteoriete wat na die aarde toe val en vinnig besmet raak met kontak met ons atmosfeer, sal die Osiris-Rex-monster wetenskaplikes 'n ongerepte kykie in die verlede gee. Dit kan deurslaggewend wees om die oorsprong van organiese stowwe en water te verstaan ​​wat moontlik bygedra het tot die ontwikkeling van lewe op Aarde.

Astrofisikus prof Boris Gansicke van die Universiteit van Warwick beklemtoon die belangrikheid van die bestudering van asteroïdes: “Die asteroïdes in ons sonnestelsel bevat die rou boustene waaruit die aarde gemaak is, so die uitwerk van hul samestelling sal ons baie vertel oor hoe ons planeet gevorm het . Daar is nog baie onbeantwoorde vrae, soos die bron van die aarde se water en die oorsprong van die bestanddele vir lewe.”

Hierdie sending verteenwoordig 'n belangrike mylpaal in ons strewe na kennis oor ons sonnestelsel se geskiedenis en maak moontlikhede oop vir verdere verkenning van asteroïdes en hul potensiële impak op ons begrip van lewe se oorsprong.

Bronne:

– PA