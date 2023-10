OSIRIS-REx-missie: versamel monsters van asteroïde Bennu om die oorsprong van ons sonnestelsel te verstaan

Wetenskaplikes by NASA se Suidwes-navorsingsinstituut bestudeer monsters wat van die asteroïde Bennu versamel is tydens die OSIRIS-REx-sending. Hierdie sending, NASA se eerste asteroïde-monster-terugsendingsending, het ten doel om 'n monster te versamel van 'n koolstofryke asteroïde wat waarskynlik aansienlike waterverwante veranderings ondergaan het. Deur hierdie monster te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te verkry in die organiese en watergeskiedenis van ons sonnestelsel en die potensiële rol daarvan in die vorming van die Aarde.

Die OSIRIS-REx-sending is in September 2016 gelanseer met die doel om 'n asteroïdemonster te versamel en na die aarde af te lewer. Toe die ruimtetuig Bennu genader het vir sy kort landing, was wetenskaplikes verras deur die oppervlak se fermheid. Beskryf as 'n balput, het die oppervlak veroorsaak dat die ruimtetuig dieper gesink het as wat verwag is. Hierdie onverwagte uitkoms het egter voordelig geblyk te wees aangesien dit die versameling van 'n groter hoeveelheid materiaal van die asteroïde moontlik gemaak het.

Die belangrikheid van hierdie monster lê in sy potensiaal om inligting oor die vorming van ons sonnestelsel te verskaf. Meteoriete het reeds 'n paar insigte gebied, wat verskillende sones rondom die son tydens sy vorming onthul het. Die aardse planete, insluitend die Aarde, het nader aan die son gevorm, terwyl die gas- en ysreuse verder uit gevorm het. Die bron van die aarde se water en die oorsprong van lewe bly egter onbeantwoorde vrae.

Asteroïdes soos Bennu dien as tydkapsules wat die vroeë chemie van ons sonnestelsel bewaar, insluitend water, organiese stowwe en ander noodsaaklike verbindings. Deur 'n ongerepte monster van Bennu te ontleed, hoop wetenskaplikes om die chemiese voorraad wat tydens die Aarde se vorming teenwoordig is, beter te verstaan. Op Aarde is hierdie rekord met verloop van tyd uitgewis, wat die studie van asteroïdemonsters noodsaaklik maak om die raaisels rondom ons planeet se oorsprong te ontrafel.

Die studie van die Bennu-monster beloof om ons begrip van ons sonnestelsel se geskiedenis en die faktore wat bygedra het tot die ontwikkeling van die Aarde te verbeter. Die data wat uit hierdie sending verkry word, sal lig werp op die teenwoordigheid van water en organiese materiale tydens die vroeë stadiums van ons sonnestelsel, en uiteindelik ons ​​kennis van ons eie planeet se vorming en die opkoms van lewe verdiep.