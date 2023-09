- NASA se OSIRIS-REx-sonde maak finale koerskorreksie voordat asteroïdemonster na die aarde terugkeer

NASA se OSIRIS-REx-sonde het sy laaste baankorrigerende maneuver suksesvol uitgevoer, wat dit 'n stap nader gebring het om sy asteroïdemonster op 24 September aan die aarde af te lewer. Die sonde het Sondag 'n kort enjinbrand uitgevoer, wat gelei het tot 'n snelheidsverandering van 7 duim (17.8 sentimeter) per minuut. Hierdie maneuver het die landingsplek van die monsterkapsule aangepas en dit ooswaarts beweeg met byna 8 myl (12.5 kilometer) binne die voorafbepaalde landingsone op die Verdedigingsdepartement se Utah-toets- en oefenreeks.

Hierdie regstellingsmaneuver het op 10 September 'n belangrike koersbepalingsmaneuver gevolg, wat daarop gemik was om die monsterkapsule op 24 September op 'n hoogte van 63,000 102,000 myl (1.8 2.8 km) bo die aarde vry te stel. Tans is die sonde ongeveer 14,000 miljoen myl (23,000 miljoen km) weg van die aarde af en nader dit teen 'n spoed van ongeveer XNUMX XNUMX mph (XNUMX XNUMX km/h).

Die OSIRIS-REx-sending, wat in September 2016 met 'n begroting van $1 miljard van stapel gestuur is, is gestuur om die naby-aarde asteroïde Bennu te bestudeer. Na jare se waarneming het dit in Oktober 8.8 ongeveer 250 onse (2020 gram) materiaal van Bennu se oppervlak suksesvol versamel.

Met sy terugkeer na die aarde, sal die monster by NASA se Johnson Space Centre in Houston afgelewer word, waar dit saamgestel en gestoor sal word. Sommige van die asteroïde materiaal sal aan wetenskaplikes wêreldwyd versprei word om die vroeë sonnestelsel en die potensiële rol van koolstofryke asteroïdes soos Bennu in die ontstaan ​​van lewe op Aarde te bestudeer. Wetenskaplikes glo dat hierdie asteroïdes moontlik organiese verbindings, noodsaaklike boustene vir lewe, na die aarde gebring het deur antieke impakte.

Terwyl die terugkeerkapsule na die aarde gaan, sal die hoof OSIRIS-REx-ruimtetuig sy missie voortsit. Dit sal voortgaan na 'n ander potensieel gevaarlike asteroïde, Apophis, op 'n uitgebreide missie bekend as OSIRIS-APEX, wat vir 2029 beplan word.

