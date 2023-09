NASA se OSIRIS-REx-sending naby die aarde met kosbare asteroïdemonster

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig is besig om op aarde toe te maak met sy waardevolle vrag asteroïdemonsters. In 'n kritieke maneuver het die ruimtetuig sy houdingbeheer-stuwers afgevuur en sy snelheid met 0.5 mph aangepas om 'n suksesvolle terugkeer te verseker. Sonder hierdie klein regstelling sou die sonde en sy asteroïedvrag die aarde gemis het.

Die OSIRIS-REx-sending behels die versameling van vuil- en gruismonsters van die asteroïde Bennu, wat ongeveer 1,650 8.8 voet in breedte meet. Die ruimtetuig het ongeveer 250 onse (2020 gram) materiaal ingesamel tydens sy besoek aan Bennu in Oktober 24. Hierdie kosbare monsters sal die oggend van XNUMX September in 'n kapsule na die aarde afgelewer word.

Die terugkeerkapsule sal na verwagting in 'n bepaalde gebied van 36 myl by 8.5 myl op die Utah-toets- en oefenreeks, suidwes van Salt Lake City, land. Die landing sal ongeveer 13 minute ná die kapsule se vrylating plaasvind, met die ruimtetuig wat 'n presiese spoed en hoek volg.

Die versamelde asteroïdemonsters sal van groot waarde wees vir wetenskaplikes wêreldwyd. Deur hierdie monsters te bestudeer, hoop navorsers om insig te kry in die vorming en evolusie van ons sonnestelsel. Daarbenewens kan die materiaal lig werp op die rol van koolstofryke asteroïdes soos Bennu in die lewering van die nodige komponente vir lewe op Aarde.

Tans is die OSIRIS-REx-ruimtetuig ongeveer 4 miljoen myl weg van die Aarde af en beweeg teen 'n spoed van 14,000 17 mph. Die sendingspan kan op 2029 September nog een stootvuur uitvoer indien nodig geag. Dit is belangrik om daarop te let dat slegs die monsterkapsule na die aarde sal terugkeer, terwyl die ruimtetuig sy reis na die asteroïde Apophis sal voortsit vir 'n uitgebreide sending, met 'n beplande aankoms in XNUMX.

