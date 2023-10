Die Orionide-meteoorreën tot hoogtepunt hierdie naweek, hoe om te kyk

Die Orionids-meteoorreën, wat een van die wonderlikste meteoorreën van die jaar is, gaan volgens NASA hierdie naweek sy hoogtepunt bereik. Die stortreën, geskep uit puin wat van Halley se komeet afkomstig is, sal in die vroeë oggendure ná middernag ET op 20 Oktober sigbaar wees.

Vir optimale besigtiging, stel NASA voor om 'n plek weg van ligbesoedeling te vind, soos 'n woud. Die beste manier om na die meteore te kyk, is om te gaan lê met jou voete na suidoos. Dit kan tot 30 minute neem vir jou oë om aan te pas by die donker, daarom word dit aanbeveel om flitse en ander toestelle met helder ligte weg te sit.

Die meteore sal teen 'n geskatte spoed van 41 myl per sekonde beweeg, wat 'n gloeiende spoor van puin agterlaat wat vir 'n paar sekondes tot minute gesien kan word. NASA beveel aan om na langdurige ontploffings van lig oor die lug te soek.

Diegene wat nie die meteorietreën kan sien nie as gevolg van swak weer of ligbesoedelde lug kan inskakel op NASA se regstreekse stroom vanaf die Marshall Space Flight Centre in Huntsville, Alabama, vanaf 10:20 ET op XNUMX Oktober.

Die Orionid-gebeurtenis is nie die enigste meteorietreën wat deur Halley se komeet veroorsaak word nie. Die Eta Aquarids-meteoorreën, wat elke jaar vroeg in Mei 'n hoogtepunt bereik, word ook deur puin en stof van die komeet veroorsaak.

Benewens die Orionides, sal ander meteorietreën na verwagting in November 'n hoogtepunt bereik, insluitend die Suidelike en Noordelike Taurids.

Die Orionide-meteoorreën is vernoem na die sterrebeeld Orion, waar die meteore in die lug gesien kan word. Halley se komeet, wat elke 76 jaar na die binneste sonnestelsel terugkeer, gooi stof in die ruimte wat uiteindelik die Orionide-meteoorreën word.

Halley se komeet, bekend vir sy duidelike vurige roete, is gedokumenteer as 'n vlieënde, brandende rots in die lug in die Bayeux-tapisserie, wat die Slag van Hastings in 1066 uitbeeld. Die komeet is een van die minste reflektiewe voorwerpe in die sonnestelsel, met net sy vlammende roete sigbaar.

