The Orionid Meteor Shower: A Spectacular Show in the Night Sky

Herfs bring nie net koeler temperature nie, maar ook die geleentheid om 'n pragtige vertoning van die natuur se vuurwerke te aanskou—die Orionid Meteor Show. Hierdie meteorietreën, wat van die beroemde Halley's Comeet afkomstig is, verlig elke Oktober die naghemel en boei lugkykers oor die Noordelike Halfrond.

Alhoewel Halley se komeet net een keer elke 76 jaar vir die aarde sigbaar is, het ons die voorreg om elke jaar tussen September en November deur sy komeetstof te gaan. Hierdie hemelse verskynsel veroorsaak die skitterende Orionid Meteor Show, vernoem na die sterrebeeld Orion, wat as die stralende punt van hierdie meteore verskyn.

Vanjaar word die piekaktiwiteit van die Orionid Meteor Show op 21 Oktober verwag, wat die beste geleentheid bied om die asemrowende vertoning te aanskou. Hierdie meteore is bekend vir hul uitsonderlike spoed, wat teen 'n verbysterende 41 myl per sekonde deur ons atmosfeer vlieg. Die blote snelheid van die Orionide lei dikwels tot kleurvolle strepe lig wat bekend staan ​​as "treine" wat vir etlike sekondes of selfs minute waargeneem kan word.

Afgesien van hul spoed, is die Orionide ook bekend daarvoor dat hulle vuurballe vervaardig, wat intense ligontploffings is. Ten spyte van die piekaktiwiteit wat op 21 Oktober plaasgevind het, kan lugentoesiaste eintlik die Orionides na middernag aan die einde van September begin waarneem, en die stortreën kan tot laat November gesien word.

Bekyktoestande vir vanjaar se hoogtepunt is egter dalk nie ideaal vir almal nie. Dele van Texas, die Suidooste, die Noordooste, die Stille Oseaan Noordwes en die Middeweste sal na verwagting bewolkte lug ervaar, wat sigbaarheid belemmer. Aan die ander kant het dié in die suidweste, suidelike vlaktes, middel-Atlantiese Oseaan en Sentraal- en Suid-Florida 'n beter voorspelling met minder wolke wat die uitsig belemmer.

Terwyl die byna 40% volmaan op die nag van die hoogtepunt dalk van die vertoning kan steel, bied die dae voor 21 Oktober ’n uitstekende geleentheid om verskietende sterre raak te sien. Die skraal sekelmaan op 18 en 19 Oktober sal beter kyktoestande bied.

So, gryp 'n kombers, vind 'n gemaklike plek onder die naghemel, en maak gereed om betower te word deur die kosmiese skouspel wat die Orionid Meteor Show is. Om hierdie hemelse vertonings te aanskou, is 'n herinnering aan die groot skoonheid en wonder wat buite ons wêreld bestaan.

Definisies:

– Meteoorreën: ’n Hemelse gebeurtenis waar talle meteore (of verskietende sterre) blykbaar uit ’n enkele punt in die lug uitstraal.

– Halley se komeet: 'n Periodieke komeet wat ongeveer een keer elke 76 jaar om die Son wentel. Dit is bekend vir sy kenmerkende voorkoms en is laas in 1986 vanaf die aarde gesien.

Bronne:

– NASA: Nasionale Lugvaart- en Ruimte-administrasie

– FOX Weer