Maak gereed vir die Orionid Meteor Show hierdie naweek

Moenie die skouspelagtige Orionid-meteoorreën misloop wat hierdie naweek plaasvind nie. Die reën sal na verwagting Sondag om 8:10 ET bereik, maar sigbare meteore sal die hele naweek teen 'n koers van 20 tot XNUMX per uur oor die lug streep. Die beste tyd om 'n meteoor op te spoor, sal in die vroeë oggendure wees, wanneer die straling, of die punt waar die meteore blykbaar vandaan kom, op sy hoogste is.

Om die beste kans te hê om 'n meteoor te sien, stel kenners voor om vir ten minste 10 tot 20 minute buite te gaan voordat jy sterrekyk om jou oë te laat aanpas by die lae lig. Dit is ook ideaal om 'n plek weg van ligbesoedeling te vind met 'n duidelike uitsig oor die donker lug.

Die Orionid-meteoorreën word veroorsaak deur puin van komeet Halley, een van die bekendste komete. Alhoewel die komeet eers in 2061 sigbaar sal wees, laat dit 'n spoor van puin wat die aarde elke jaar deurgaan, wat die Orionide tot gevolg het. Die stofkorrels van die komeet beweeg vinnig en verdamp wanneer hulle die atmosfeer binnedring, wat die helder strepe skep wat as meteore gesien word. Die Orionide is bekend vir hul helderheid en vinnige beweging.

Ná die Orionide-piek is daar nog vyf ander meteoorbuie om vanjaar te vang, insluitend die Suidelike Tauride, Noordelike Tauride, Leonides, Geminide en Ursides. Boonop is daar drie volmane oor in 2023 – die Jagermaan, Bevermaan en Koue maan.

Hierdie naweek is die perfekte geleentheid om die skoonheid van die heelal te aanskou en te verwonder aan die hemelse wonders hierbo. Moenie die Orionid-meteoorreën mis nie, 'n skitterende vertoning wat ons herinner aan die antieke oorsprong van ons sonnestelsel.

