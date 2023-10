Maak gereed vir die skouspelagtige Orionid-meteoorreën hierdie naweek

As jy op soek is na 'n skitterende hemelvertoning, moenie vergeet om hierdie naweek op te kyk om 'n blik op die Orionid-meteoorreën te kry nie. Die reën sal Sondag om 8:10 ET bereik, maar sigbare meteore kan die hele naweek lank oor die lug streep, met 'n tempo van 20 tot XNUMX meteore per uur. Hierdie astronomiese gebeurtenis kan gedurende die nag vanuit enige deel van die wêreld gesien word.

Om jou kanse om 'n meteoor te sien, te maksimeer, word dit aanbeveel om in die vroeë oggendure uit te wees. Die straling, wat die punt is waar die meteore blykbaar vandaan kom, sal omstreeks 2:XNUMX op sy hoogste wees in enige tydsone. Dr Ashley King, 'n planetêre wetenskaplike navorser by die Natural History Museum in Londen, stel egter voor dat meteore sal begin verskyn sodra dit donker word.

Een faktor om te oorweeg is die maan se fase tydens hierdie gebeurtenis. Hierdie naweek sal die maan in sy eerste kwartfase wees en sal dit naby middernag ondergaan. Volgens die American Meteor Society kan die maan se helderheid effens inmeng met meteoorsigbaarheid. King beveel aan om te wag vir die maan om te sak vir optimale kyktoestande. Selfs al is jy in ’n stad met ligbesoedeling, behoort jy steeds met ’n bietjie geduld ’n paar meteore te kan sien.

Die Orionid-meteorietreën kom jaarliks ​​voor soos die Aarde deur die puin beweeg wat deur Halley se komeet agtergelaat word. Soos die fragmente die Aarde se atmosfeer binnedring, skep hulle skitterende strepe lig in die lug. Hierdie meteorietreën is vernoem na die sterrebeeld Orion, vanwaar die meteore blyk te straal.

Moenie hierdie geleentheid misloop om die pragtige vertoning van die natuur se vuurwerke te aanskou nie. Vind 'n donker plek weg van stadsliggies, lê terug en geniet die betowerende vertoning wat deur die Orionid-meteoorreën geskep is.

