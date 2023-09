Verstaan ​​​​die oorgang van spontane na opsetlike gedrag by babas

Navorsers van die Florida Atlantic Universiteit het lig gewerp op die proses van hoe babas oorgaan van spontane na opsetlike gedrag. Deur 'n studie wat op menslike babas fokus, het die wetenskaplikes gevind dat wanneer babas besef dat hul optrede 'n selfoon laat beweeg, hulle toenemend gestimuleer word om te beweeg, wat 'n positiewe terugvoerlus tot gevolg gehad het.

Die studie het behels dat die voete van babas vasgemaak is aan 'n babafoon wat in die krip gemonteer is. Elke beweging van die babas se voete het die selfoon laat beweeg, wat op sy beurt die babas gestimuleer het om nog meer te beweeg. Hierdie positiewe terugvoer het die oorsaak-en-gevolg verhouding tussen die baba en die selfoon uitgelig. Die navorsers het opgemerk dat die oomblik van besef, gekenmerk deur 'n skielike toename in bababewegingstempo, die "geboorte van agentskap" verteenwoordig.

Deur die bewegings van beide die babas en die selfoon te meet, het die navorsers dinamiese en koördinerende kenmerke van hierdie oomblik ontbloot. Die studie het "agentskap" geraam as 'n ontluikende eienskap uit die funksionele koppeling van die organisme en die omgewing. Dit het voorgestel dat agentskap na vore kom deur 'n selforganiserende proses wat gekenmerk word deur beide beweging en stilte, wat betekenisvolle inligting aan babas verskaf terwyl hulle die wêreld verken.

Scott Kelso, die senior skrywer van die studie, het beklemtoon dat babas in staat is om dinge doelbewus te laat gebeur deur die koördinasie-dinamika van beweging en stilte. Die studie het ook beklemtoon dat die ontdekking wat deur agentskap gedryf word, waarneembare kenmerke het, wat geïdentifiseer is deur die verskillende groepe in die tydsberekening en graad van uitbarstings van babaaktiwiteit wat opgespoor is.

Hierdie navorsing dra by tot ons begrip van die vroeë ontwikkeling van opsetlike gedrag by mense. Dit dui daarop dat babas van jongs af in staat is om die oorsaaklike magte binne hul omgewing te herken en die wêreld met opset te navigeer.

Bronne:

– Florida Atlantiese Universiteit

– Die studie gepubliseer in die joernaal Developmental Science