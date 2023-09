Saturnus se ringe kan ontstaan ​​​​uit massiewe botsing tussen mane, stel superrekenaarsimulasies voor

'n Samewerkende navorsingspoging tussen NASA en Durham Universiteit het superrekenaarsimulasies gebruik om 'n nuwe teorie oor die oorsprong van Saturnus se ringe voor te stel. Die simulasies dui daarop dat die ringe moontlik gevorm het uit 'n massiewe botsing tussen twee ysige mane tydens die ouderdom van dinosourusse.

Die navorsing, wat by NASA se Ames-navorsingsentrum en die Durham-universiteit se verspreide navorsing met behulp van Advanced Computing (DiRAC)-fasiliteit gedoen is, het ten doel gehad om die vorming van Saturnus se ringe en die potensiaal vir lewe op sy mane te verstaan. Die simulasies is uitgevoer teen 'n resolusie wat meer as 100 keer hoër is as vorige studies, met behulp van die oopbron-simulasiekode, SWIFT.

Saturnus se ringe is binne die planeet se Roche-grens geleë, die verste wentelbaan waar 'n planeet se gravitasiekrag groter liggame rots of ys kan disintegreer. Die simulasies het aan die lig gebring dat 'n wye reeks botsingscenario's die regte hoeveelheid ys in Saturnus se Roche-grens kan strooi, wat lei tot die vorming van sy kenmerkende ringe.

"Hierdie scenario lei natuurlik tot ysryke ringe," sê Vincent Eke, 'n medeprofessor aan die Durham Universiteit. "Wanneer die ysige stammane bots, is die rots in die kerne van die liggame minder wyd versprei as die oorliggende ys."

Verder het die simulasies voorgestel dat die botsing ook ander mane in die Saturnus-stelsel sou laat tref het, wat moontlik tot 'n kaskade van botsings sou lei.

Terwyl baie vrae oor Saturnus se stelsel steeds bestaan, insluitend die potensiaal vir lewe op sy mane, het hierdie superrekenaarsimulasies nuwe insigte verskaf oor die oorsprong van Saturnus se ringe. Die navorsing open nuwe weë vir verdere verkenning en begrip van die Saturnus-stelsel.

Bronne:

– NASA

- Durham Universiteit

– Die Astrofisiese Tydskrif