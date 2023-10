Die rol van sesquiterpenes in wolkvorming: insigte vir die aarde se klimaat

Navorsers by Switserland se Paul Scherrer-instituut het ontdek dat 'n familie van organiese verbindings bekend as sesquiterpenes 'n veel groter impak op wolkvorming kan hê as wat voorheen geglo is. Hierdie verbindings word deur bome vrygestel wanneer hulle onder stres kom, en reageer met osoon en ander verbindings in die atmosfeer om ultra-lae-vlugtigheid organiese verbindings (ULVOC's) te vorm.

Onder sekere toestande kan ULVOC's groot genoeg word sodat waterdruppels op hul oppervlaktes kondenseer, wat lei tot wolkvorming. Wolke het beduidende uitwerking op die aarde se klimaat, daarom is dit noodsaaklik om die rol van ULVOC's in klimaatmodelle te verstaan. Die belangrikste molekules betrokke by ULVOC-vorming is isopreen, monoterpeen en sesquiterpeen. Die meting van sesquiterpenes is egter uitdagend vanweë hul vinnige reaksie met osoon en hul laer frekwensie in vergelyking met die ander stowwe.

'n Span wetenskaplikes, gelei deur Lubna Dada, het 'n studie by CERN se Cosmics Leaving Outdoor Droplets (CLOUD)-kamer in Genève gedoen om die vermoë van sesquiterpenes om ULVOC's te vorm, te ondersoek. Die kamer het hulle toegelaat om atmosferiese toestande te simuleer en die tempo van wolkvorming te meet. Die resultate het getoon dat selfs 'n klein toename in die konsentrasie sesquiterpeen die wolkvormingtempo verdubbel het.

Aangesien sesquiterpene 'n hoër molekulêre gewig as isopreen en monoterpeen het, vorm hulle makliker vaste deeltjies, wat hulle noodsaaklik maak vir wolkvorming. Daarom is die insluiting van die wolkvormende invloed van sesquiterpene in klimaatmodelle noodsaaklik vir meer akkurate voorspellings van wolkvorming en die impak daarvan op die aarde se atmosfeer.

Die studie baan ook die weg vir toekomstige navorsing oor die impak van emissies van ander mensgemaakte verbindings op die klimaat. Om die veranderinge te verstaan ​​wat deur industrialisasie en die mengsel van antropogeniese gasse met die natuurlike atmosfeer meegebring word, sal waardevolle insigte in die verlede en toekoms van die aarde se klimaat verskaf.

