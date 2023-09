'n Nuwe mosaïek onthul ongekende detail van Shackleton-krater op die maan se suidpool

NASA het 'n nuwe mosaïekbeeld van die Shackleton-krater vrygestel, 'n permanente skadu-impakkrater wat in die suidpool van die maan geleë is. Hierdie beeld, geskep deur die Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) en die ShadowCam-spanne, bied 'n seldsame en gedetailleerde beeld van die krater.

Die LROC, wat sedert 2009 om die Maan wentel, en die ShadowCam, 'n instrument aan boord van die Korea Aerospace Research Institute-ruimtetuig genaamd Danuri, wat in Augustus 2022 gelanseer is, het elk hul unieke kenmerke om die Maan te sien. Die LROC is ontwerp om in lae lig toestande te werk, maar het 'n beperkte vermoë om skadu areas te fotografeer wat nooit direkte sonlig ontvang nie. Aan die ander kant is die ShadowCam 200 keer meer ligsensitief as die LROC, wat staatmaak op sonlig wat deur die Maan se geologiese kenmerke of die Aarde weerkaats word om beelde in swak verligte streke vas te vang.

Die onlangse mosaïek is geskep deur beeldmateriaal van hierdie twee kameras te kombineer, wat 'n omvattende beeld van beide die helderste en donkerste dele van die Maan moontlik maak. Die Shackleton-krater, gekenmerk deur sy permanente skaduvloer, is gedeeltelik sonlig op drie punte op sy rand vir meer as 90% van die jaar, as gevolg van die effense kanteling van die maan se as. Daar word geglo dat hierdie skadustreke moontlik reservoirs van waterys kan huisves, 'n onskatbare hulpbron vir toekomstige bemanningssendings na die Maan.

NASA het ook beklemtoon dat hierdie hoogs verligte streke in die Shackleton-krater gebruik kan word om sonenergie vir 'n basiskamp tydens toekomstige missies in te span, met reise na die skadustreke om die lae-temperatuur krater te ondersoek. Boonop bied die maan-suidpool konstante kommunikasie met die aarde, wat dit 'n ideale plek maak vir verkenning.

Die vrystelling van hierdie gedetailleerde beeld van die Shackleton-krater bied aan navorsers waardevolle insigte en 'n beter begrip van die Maan se geologie. Dit baan ook die weg vir toekomstige verkenning en benutting van die Maan se hulpbronne deur menslike missies.

Bronne:

– NASA