Die groot chemiese heelal: verken die onbekende

Wetenskaplikes skat dat daar biljoene chemiese verbindings in die heelal is, met slegs 1% van hulle wat tot dusver geïdentifiseer is. Hierdie onontdekte verbindings hou die potensiaal in om kwessies soos die verwydering van kweekhuisgasse en mediese deurbrake aan te pak.

Toe Dmitri Mendeleev die periodieke tabel van elemente in 1869 uitgevind het, het wetenskaplikes begin om die chemikalieë te ontdek wat die moderne wêreld gevorm het. Terwyl elemente uit een tipe atoom bestaan, bestaan ​​chemiese verbindings uit twee of meer atome. Sommige verbindings kom natuurlik voor, soos water (gemaak van waterstof en suurstof), terwyl ander deur laboratoriumeksperimente en vervaardigingsprosesse, soos nylon, geskep word.

Om die uitgestrektheid van die chemiese heelal te begryp, moet ons die aantal moontlike chemiese verbindings oorweeg wat gevorm kan word deur die 118 bekende elemente te gebruik. Begin met twee-atoom verbindings, daar is 6,903 1.6 moontlike kombinasies. Drie-atoom verbindings tel ongeveer XNUMX miljoen, en soos verbindings meer kompleks word, sal ons almal op Aarde nodig hê om al hierdie kombinasies te skep, 'n paar keer oor. Samegestelde struktuur en stabiliteit dra egter by tot die kompleksiteit en moeilikheid van hul sintese.

Die grootste chemiese verbinding wat tot dusver geskep is, het byna 3 miljoen atome en die funksie daarvan is nog onbekend. Tog word soortgelyke verbindings gebruik om kankermedisyne in die liggaam te beskerm totdat hulle hul teikenplek bereik.

Alhoewel daar reëls is wat chemie beheer, kan dit gebuig word, wat verdere moontlikhede vir chemiese verbindings skep. Selfs edelgasse, tipies onreaktief, kan onder sekere omstandighede verbindings vorm. Uiterste omgewings, soos diepruimtetoestande, brei die ryk van moontlike verbindings uit. Koolstof, wat tipies daarvan hou om aan een tot vier ander atome geheg te wees, kan tydelik aan vyf atome bind, net soos 'n bus met 'n maksimum kapasiteit van vier kortliks meer passasiers kan vervoer.

Chemici spandeer dikwels hul loopbane om verbindings te skep wat tradisionele chemiese reëls weerstaan, en slaag soms in hul pogings. Hulle ondersoek ook of sekere verbindings slegs in die ruimte of uiterste omgewings kan bestaan, soos hidrotermiese vents op die seebodem.

As hulle na nuwe verbindings soek, kyk wetenskaplikes dikwels na verwante verbindings of chemiese reaksies. Deur bekende verbindings te verander of nuwe uitgangsmateriale in bekende reaksies te gebruik, kan hulle na "bekende onbekendes" soek. Die verkenning van die natuurlike wêreld het ook gelei tot beduidende ontdekkings, soos penisillien se identifikasie in 1928 toe Alexander Fleming die antibakteriese eienskappe daarvan waargeneem het.

Om die struktuur van verbindings te verstaan, is noodsaaklik om hul eienskappe te ontdek en na soortgelyke verbindings te soek. Die uitvinding van X-straaltegnieke, soos die een wat deur Dorothy Crowfoot Hodgkin ontwikkel is, het dit makliker gemaak om die struktuur van nuwe verbindings te bepaal. Nou, meer as ooit, het navorsers die gereedskap om in die onbekende dieptes van die chemiese heelal te delf.

Bronne:

- "Belydenisse van 'n chemikus: Ek maak molekules wat nie behoort te bestaan ​​nie."

– Persoonlike kennis en navorsing.