Die groot chemiese heelal: ondersoek die moontlikhede

Die heelal is gevul met ontelbare chemiese verbindings, wat elkeen geweldige potensiaal het. Wetenskaplikes het egter net 'n skamele 1% van hierdie verbindings geïdentifiseer. Die ontdekking van nuwe chemiese verbindings het die potensiaal om oplossings vir talle uitdagings te bied, van die bekamping van kweekhuisgasse tot die ontsluiting van mediese deurbrake soortgelyk aan die ontdekking van penisillien.

Chemici het ywerig die gebied van chemie verken sedert Dmitri Mendeleev die periodieke tabel van elemente in 1869 bekendgestel het. Terwyl die laaste paar elemente kernfusie benodig het, het ons nou 118 verskillende tipes elemente ontdek. Maar die chemiese heelal strek verder as elemente – chemiese verbindings speel ook 'n deurslaggewende rol.

Chemiese verbindings bestaan ​​uit twee of meer atome, terwyl elemente saamgestel is uit 'n enkelvoudige tipe atoom. Water is byvoorbeeld 'n natuurlike verbinding wat uit waterstof- en suurstofatome bestaan, terwyl nylon 'n sintetiese verbinding is wat in laboratoriums vervaardig word.

Ons kan begin deur die talle twee-atoomverbindings te oorweeg. Stikstof en suurstof, wat onderskeidelik N2 en O2 vorm, maak 99% uit van die lug wat ons inasem. Die teoretiese aantal moontlike twee-atoomverbindings is 6,903 XNUMX. As 'n chemikus een verbinding per jaar sou maak, sou dit 'n hele dorpie chemici 'n jaar neem om elke moontlike twee-atoomverbinding te vervaardig.

Wanneer uitgebrei word na drie-atoomverbindings, wat bekende voorbeelde soos water (H2O) en koolstofdioksied (CO2) insluit, is daar ongeveer 1.6 miljoen verbindings. As ons nog verder na vier- en vyf-atoomverbindings beweeg, sal elke mens op Aarde drie verbindings elk moet skep. Daarbenewens sal die vervaardiging van al hierdie verbindings die herwinning van al die materiale in die heelal meermale vereis.

Tog is hierdie vereenvoudiging nie verantwoordelik vir die kompleksiteit en stabiliteit van verbindings nie. Die grootste verbinding wat tot dusver geskep is, bestaan ​​uit byna 3 miljoen atome, maar die doel daarvan moet nog ten volle verstaan ​​word. Verbindings van hierdie skaal het potensiële gebruike, soos om kankermedisyne binne die liggaam te beskerm totdat hulle hul beoogde teiken bereik.

Ten spyte van oënskynlik beperkende reëls, maak chemie voorsiening vir buigsaamheid, wat lei tot selfs meer moontlikhede. Selfs die edelgasse, wat geneig is om nie met ander elemente te bind nie, kan verbindings vorm. Argonhidried (ArH+) is byvoorbeeld in die ruimte gevind en onder uiterste toestande in laboratoriums gerepliseer. Deur uiterste omgewings te oorweeg, brei die aantal potensiële verbindings uit.

Navorsers soek dikwels nuwe verbindings op grond van bestaande kennis. Dit kan gedoen word deur bekende verbindings te wysig of nuwe beginmateriale in bekende chemiese reaksies te gebruik. Hierdie benaderings stel wetenskaplikes in staat om die ryk van bekende onbekendes te verken, soortgelyk aan die bou van huise met LEGO-stene.

Die soeke na werklik nuwe chemie, die onbekende onbekendes, vereis egter alternatiewe strategieë. Chemici kyk dikwels na die natuurlike wêreld vir inspirasie. Een noemenswaardige voorbeeld is die ontdekking van penisillien in 1928 toe Alexander Fleming waargeneem het dat die vorm bakteriële groei voorkom. Hierdie onheilspellende bevinding het tot monumentale mediese vooruitgang gelei.

Die uitgestrektheid van die chemiese heelal hou ongelooflike geleenthede en uitdagings in. Deur in die onbekende gebied van onontdekte chemiese verbindings te delf, kan ons oplossings ontbloot wat ons toekoms kan vorm.

Bronne:

– Die gesprek (bronartikel)