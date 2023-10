Nuwe insigte in waterstofatoommobiliteit en protonoordragte in ammoniak

By

Navorsers by die Departement van Energie se SLAC National Accelerator Laboratory en Stanford Universiteit het die beweging van vinnigbewegende waterstofatome binne ammoniakmolekules suksesvol vasgelê. Die studie het ultravinnige elektrondiffraksie (UED) gebruik om die dissosiasie van waterstof uit ammoniak waar te neem. Hierdie baanbrekende tegniek stel wetenskaplikes in staat om waterstofoordragte te ondersoek, wat deurslaggewend is in baie biologiese en chemiese prosesse.

Protonoordragte, wat die beweging van 'n enkele proton tussen molekules behels, speel 'n sleutelrol in verskeie aktiwiteite soos ensiemkatalise en mitochondriale funksie. Hierdie prosesse vind egter binne femtosekondes plaas, wat dit uitdagend maak om hulle in beweging vas te vang.

Tradisioneel is X-straalverstrooiing gebruik om molekulêre struktuurveranderinge te bestudeer. X-strale werk egter net met elektrone en nie atoomkerne nie, wat die akkuraatheid van die benadering beperk.

Om hierdie beperking aan te spreek, het die navorsingspan onder leiding van wetenskaplike Thomas Wolf die MeV-UED, 'n ultravinnige elektrondiffraksiekamera, gebruik. Hulle het UV-lig gebruik om 'n waterstof-stikstofbinding in ammoniak te breek en dan 'n elektronstraal deur die molekule gerig om die gebuigde elektrone te versamel.

Die span het nie net die seine van waterstofatoomlosmaking aangeteken nie, maar het ook die ooreenstemmende strukturele veranderinge in die molekule waargeneem. Deur die verstrooide elektrone teen verskillende hoeke te ontleed, kon hulle onderskei tussen die seine van die kerne en die elektrone.

Hierdie baanbrekende navorsing werp lig op die komplekse proses van protonoordrag en die rol daarvan in chemiese en biologiese aktiwiteite. Om die gedrag van protone te verstaan ​​het beduidende implikasies in strukturele biologie, waar bestaande tegnologieë uitdagings in die gesig staar om hulle waar te neem.

In toekomstige eksperimente beplan die navorsers om X-strale by SLAC se X-straallaserfasiliteit te gebruik om die resultate te vergelyk. Hulle is ook van plan om die eksperiment se resolusie en temporele resolusie te verbeter om individuele stadiums van protondissosiasie oor tyd vas te vang.

Hierdie studie is ondersteun deur die DOE Kantoor van Wetenskap, en die MeV-UED is 'n toestel by die SLAC LCLS X-straal laser fasiliteit.

