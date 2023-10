BlueWalker 3: 'n Helder en besorgde satelliet in die naghemel

’n Nuwe prototipe kommunikasiesatelliet genaamd BlueWalker 3 het die aandag van sterrekundiges getrek weens sy kommerwekkende helderheid. BlueWalker 3, wat deur AST SpaceMobile ontwikkel is, het 'n massiewe antenna van 700 vierkante voet, wat dit helderder maak as die meeste sterre. Die satelliet, wat aanvanklik in September 2022 gelanseer is, het eers aansienlike kennis gekry toe sy antenna in November oopgevou het, wat kommer onder sterrekundiges veroorsaak het.

Die helderheid van voorwerpe in die naghemel word in grootte gemeet, met 'n kleiner getal wat groter helderheid aandui. BlueWalker 3 het 'n piekhelderheid van magnitude 0.4 bereik, wat die Internasionale Astronomiese Unie se riglyne oortree het. Die satelliet se groot grootte, veral sy antenna-skikking, dra by tot sy hoë sigbaarheid en skep ligbesoedeling wat met die blote oog sigbaar is.

’n Span sterrekundiges, insluitend navorsers van die Universidad de Atacama en die Internasionale Astronomiese Unie se Sentrum vir die Beskerming van die Donker en Stil Hemel, het ’n waarnemingsveldtog gevoer om BlueWalker 3 se impak op die naghemel te bepaal. Hul navorsing, gepubliseer in Nature, kwantifiseer die satelliet se effek en beklemtoon die dringende behoefte aan strategieë om satellietinterferensie vir grondgebaseerde teleskope op te spoor en te vermy.

BlueWalker 3 verteenwoordig 'n breër kommer onder sterrekundiges oor die toenemende aantal satelliete, veral satellietkonstellasies soos Elon Musk se Starlink-stelsel. Die verspreiding van satelliete in 'n lae-aarde-baan (LEO) stel 'n beduidende uitdaging, aangesien meer en meer maatskappye beplan om konstellasies te lanseer. Tans is daar ongeveer 5,000 XNUMX satelliete in LEO, met duisende meer wat na verwagting in die komende jare sal aansluit.

Om die potensiële ontwrigting wat veroorsaak word deur die geprojekteerde toename in satellietkonstellasies te versag, beklemtoon sterrekundiges die belangrikheid van aktiewe satellietnasporing en vermydingstrategieë. Om die posisies van hierdie satelliete jare vooruit akkuraat te voorspel, bly egter 'n uitdaging.

Aangesien maatskappye soos Starlink en Amazon se Project Kuiper beplan om nog tienduisende satelliete te lanseer, is dit duidelik dat dringende maatreëls nodig is om die integriteit van grondgebaseerde waarnemings te beskerm en die skoonheid van ons naghemel te bewaar.

