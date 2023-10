Bespaar $63 op die Celestron AstroMaster 70AZ Telescope: 'n Beginner se beste vriend

Is jy 'n amateur-sterrekundige wat jou sterrekyk-reis wil begin? Kyk nie verder nie. Amazon Prime Big Deal Days 2023 bring vir jou 'n ongelooflike afslag op die Celestron AstroMaster 70AZ-teleskoop, 'n fantastiese opsie vir absolute beginners. Met 'n 33%-afslagooreenkoms is hierdie teleskoop nou beskikbaar teen een van die laagste pryse wat ons nog gesien het, wat dit 'n uitstekende begrotingsvriendelike keuse maak.

Die Celestron AstroMaster 70AZ-teleskoop is 'n achromatiese refraktorteleskoop wat ideaal is om die maan en planete waar te neem. Dit spog met 'n diafragma van 70 mm en kom met noodsaaklike bykomstighede, insluitend 'n rooi kolletjiesoeker, twee oogstukke en 'n verstelbare driepoot. Hierdie teleskoop bied uitstekende waarde vir geld, veral vir beginners of diegene wat ontluikende sterrekundiges wil inspireer.

Met 'n brandpuntsafstand van 900 mm en 'n 70 mm-objektieflensdeursnee maak die Celestron AstroMaster 70AZ-teleskoop duidelike uitsigte oor die naghemel in 'n kompakte en gebruikersvriendelike ontwerp. Die twee ingesluit okulare maak vergroting van tot 90x moontlik, terwyl die ingeboude sterwyser en panhandvatsel die opspoor en naspeur van teikens baie makliker maak.

As jy dit oorweeg om hierdie teleskoop te koop of meer sterrekykopsies te verken, het ons omvattende gidse oor die beste teleskope en teleskoopaanbiedings.

Dit is belangrik om daarop te let dat die Celestron AstroMaster 70AZ-teleskoop moontlik nie geskik is vir diepruimtebesigtiging of ervare sterrekundiges wat kragtiger modelle soek nie. Vir diegene wat alternatiewe opsies soek, beveel ons aan om die Celestron StarSense LT 114AZ of die Celestron AstroMaster 102AZ te verken, wat verskillende kenmerke en vermoëns binne 'n soortgelyke prysklas bied.

Moenie hierdie ongelooflike transaksie misloop tydens Amazon Prime Day 2023 nie. Besoek ons ​​Amazon Prime Day-spilpunt vir 'n opsomming van die beste afslag en aanbiedings op teleskope, verkykers, kameras, sterprojektors, hommeltuie, LEGO, en meer.

Sleutel Spesifikasies:

– 70 mm objektief lens deursnee

– 900 mm brandpuntsafstand

- Handmatige altazimut-monteringtipe

– Toebehore: verstelbare driepoot, rooi kolletjiesoeker en twee oogstukke

