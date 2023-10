Saterdag sal eilandgemeenskappe in Brits-Columbië die geleentheid kry om 'n seldsame "ringvormige" sonsverduistering te aanskou. Die term "ringvormig" kom van die Latynse woord "annulus", wat 'n ringvorm beteken. Die “ring van vuur”-effek, waar die buiterand van die son van agter die maan gloei, sal egter nie in die streek sigbaar wees nie. In plaas daarvan sal kykers 'n sekelmaan- of vingernaelvorm op die son sien vorm tydens die geleentheid.

Die verduistering sal plaasvind van net na 8 vm. tot ongeveer 10:30 vm. Die maan sal die son geleidelik versper en 'n halfmaanvorm op sy oppervlak skep. Die piek-effek in Victoria sal na verwagting om 9:19 vm

Randy Enkin, president van die Victoria-sentrum van die Royal Astronomical Society of Canada, het verduidelik dat die maan nie die son se strale heeltemal sal blokkeer nie, aangesien dit nie groot genoeg is om dit te doen nie. Hy het dit vergelyk met die beeld van die maan wat in die middel van die son sit. Enkin het ook onthul dat 'n algehele verduistering, waar die son heeltemal geblokkeer is, op 8 April 2024 sal plaasvind.

Enkin het sy optimisme oor duidelike kyktoestande vir die verduistering uitgespreek en gesê dat dun wolke nie 'n probleem behoort te vorm solank die son se skyf sigbaar is nie. Hy het egter ten sterkste afgeraai om tydens die ringvormige verduistering direk na die son te kyk.

In die geval dat 'n gesertifiseerde son-kykbril nie beskikbaar is nie, het Enkin voorgestel om die "projeksiemetode" te gebruik deur met 'n mens se rug na die verduistering te staan ​​en 'n verkyker, 'n vergiettes of 'n stuk papier met gate te gebruik om die beeld te projekteer. Hy het beklemtoon hoe belangrik dit is om nie met sweisersbril of soortgelyke materiaal te improviseer nie.

Eilandgemeenskappe in Brits-Columbië sal die verduistering kan waarneem met ongeveer 80% van die son verduister, wat 'n halfmaanvorm tot gevolg het. Victoria word spesifiek beskou as die beste plek in Kanada om die ringvormige verduistering te aanskou. Plekke soos Clover Point, Cattle Point en Mount Tolmie sal na verwagting gewilde besigtigingsplekke wees.

Vir diegene wat belangstel om by 'n verduistering-geleentheid aan te sluit, sal die Vriende van die Dominion Astrophysical Observatory op 8 Oktober een van 10 tot 14 vm. by die Sentrum van die Heelal aanbied. Kaartjies en bykomende inligting kan gevind word op die centreoftheuniverse.org/events webwerf .

