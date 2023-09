Antieke houtstruktuur, na raming meer as 475,000 XNUMX jaar oud, in Afrika ontdek

Navorsers het ontbloot wat blykbaar die wêreld se oudste bekende houtstruktuur aan die oewer van die Kalambo-rivier in Zambië en Tanzanië is. Hierdie struktuur, wat na raming meer as 475,000 XNUMX jaar oud is, dateer voor die opkoms van moderne mense. Die rangskikking van stompe is gemaak deur twee stompe met behulp van skerp klipgereedskap te vorm en het moontlik gedien as 'n wandelpad of platform vir menslike voorouers wat in die gebied gewoon het.

Merke op die stompe dui aan dat hulle gesny, gekap en geskraap is met behulp van verskeie klipgereedskap wat op die terrein gevind is. 'n Boswilgerboom rus bo-op 'n ander stomp, vasgemaak deur 'n groot omgekeerde U-vormige kerf. Professor Larry Barham, die hoofargeoloog van die Universiteit van Liverpool, glo dat die struktuur deel kon gewees het van 'n wandelpad, 'n fondament vir 'n platform, of selfs 'n plek vir berging of skuiling.

Die houtitems wat op die terrein ontdek is, is tot minstens 476,000 XNUMX jaar oud gedateer, lank voor die opkoms van Homo sapiens. Dit is waarskynlik dat Homo heidelbergensis, 'n voorloper van moderne mense, hierdie struktuur vervaardig het. Die ontdekking is betekenisvol aangesien hout selde vir sulke lang tydperke oorleef, maar die versuipte sedimente by Kalambo-waterval het gehelp om die hout te bewaar.

Benewens die stompstruktuur, is ander houtitems gevind, insluitend 'n graafstok, 'n wig, 'n gesplete tak wat moontlik deel van 'n lokval was, en 'n stomp wat aan albei kante gesny is. Hierdie bevindinge dui daarop dat vroeë mense grootskaalse materiale, soos klip en hout, gebruik het om hul omgewing te vorm en te transformeer.

Die navorsers beplan om voort te gaan met opgrawings by die terrein en hoop om saam met die Zambiese regering te werk om die Kalambo-waterval as 'n UNESCO-wêrelderfenisgebied te laat erken. Dr. Sonia Harmand van Stony Brook Universiteit het die ontdekking as baanbreker beskryf, met die klem op die waarde daarvan om ons begrip van die gebruik van organiese materiale tydens vroeë menslike evolusie te verhoog.

