Antieke houtgereedskap wat op Zambiese terrein gevind is, dateer byna 'n halfmiljoen jaar terug

Argeoloë het houtgereedskap by 'n terrein naby Zambië se Kalambo-waterval opgegrawe, wat onthul dat die nedersetting baie ouer is as wat voorheen geglo is. Die stompe, wat terugdateer na ongeveer 476,000 XNUMX jaar gelede, dateer voor die bestaan ​​van Homo sapiens op Aarde. Die vier houtgereedskap wat op die terrein ontdek is, sluit in 'n gekerfde tak, 'n gesnyde stomp, 'n graafstok en 'n wig.

Die ontdekking verskaf bewyse van antieke mense wat hul intelligensie, verbeelding en vaardighede gebruik het om iets nuuts en groots uit hout te skep. Die oudste bekende Homo sapiens-fossiele, daarenteen, dateer terug na ongeveer 300,000 XNUMX jaar gelede, wat die konstruksie by Kalambo-waterval baie ouer maak.

Die terrein is meer as 50 jaar gelede opgegrawe, maar onlangse luminesensie-ontleding van die houtbesoedelde neerslae het die ware ouderdom van die terrein aan die lig gebring. Normaalweg sal hout in sulke ou terreine wegvrot, maar die versuipde konstruksiemateriaal by Kalambo-waterval het oor honderdduisende jare behoue ​​gebly.

Alhoewel dit onseker is watter hominienspesies die terrein gebou het, dui fossielbewyse daarop dat Homo heidelbergensis, wat ongeveer 600,000 XNUMX jaar gelede ontstaan ​​het, die streek gedurende daardie tyd bewoon het. Die onlangse bevindings verskaf aan argeoloë waardevolle insigte in menslike evolusie en stoot die tydlyn vir die bou van strukture terug.

Houtgereedskap en -strukture uit sulke antieke tye is skaars ontdekkings weens die vinnige verval van hout. Vorige vondse sluit in 'n Neanderdal-geboude muur van stalagmiete in 'n Franse grot, wat 176,000 100,000 jaar terug dateer, en 'n 200,000 476,000 tot XNUMX XNUMX jaar oue gemodifiseerde houtvoorwerp wat in Suid-Afrika gevind is. Die XNUMX XNUMX jaar oue houtkonstruksie by Kalambo-waterval demonstreer egter die moontlikheid van strukture wat gedurende die tussenliggende millennia bestaan ​​het wat nog nie ontdek is nie.

Alhoewel daar vrae bly oor die doel van die ineenlopende stompe, spekuleer navorsers dat dit moontlik die fondament van 'n struktuur, 'n wandelpad of 'n verhoogde platform in 'n af en toe oorstroomde gebied gevorm het. Die ontdekking dui ook daarop dat die groep wat vir die konstruksie verantwoordelik was, nie nomadies was nie, aangesien hulle moeite gedoen het om duursame strukture te skep.

Die bevindinge kom van die Deep Roots of Humanity-projek aan die Universiteit van Liverpool, wat die tegnologiese vooruitgang in Suid-Sentraal-Afrika ondersoek wat hominien-evolusie en die opkoms van vroeë mense tussen 500,000 300,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede beïnvloed het. Die projek sal dalk sy tydlyne moet hersien in die lig van hierdie antieke konstruksie-ontdekking.

