Voëlvoetspore uit die vroeë Krytydperk onthul insigte in voëlevolusie

Navorsers het 27 antieke voëlvoetspore langs die suidelike kus van Australië ontbloot, wat nuwe lig op voëlevolusie gedurende die Vroeë Krytydperk werp. Hierdie voetspore, wat na raming tussen 120 en 128 miljoen jaar oud is, bied beduidende insigte in die teenwoordigheid van diverse voëlspesies naby die Suidpool miljoene jare gelede.

Die ontdekking van hierdie voëlspore is van wêreldwye betekenis aangesien die meeste voëlfossiele en spore uit die Vroeë Kryttydperk in die Noordelike Halfrond gevind is, veral in Asië. Hierdie voetspore lewer bewyse van 'n ryk voël teenwoordigheid in die Suidelike Halfrond gedurende 'n tyd toe Australië nog aan Antarktika verbind was.

Die voetspore, wat in grootte wissel van sewe tot 14 sentimeter breed, stem baie ooreen met dié van hedendaagse kusvoëls. Hulle is gevind in die Wonthaggi-formasie, 'n geologiese terrein in die suide van Melbourne. Hierdie streek was eens deel van die superkontinent Gondwana, wat gedurende die Vroeë Krytydperk begin fragmenteer het.

Die teenwoordigheid van veelvuldige stratigrafiese vlakke met voëlspore dui op die moontlikheid van seisoenale vorming gedurende poolsomers, wat die waarskynlikheid van migrasiepatrone onder hierdie antieke voëls aandui. Hierdie bevinding voeg verdere kompleksiteit by tot die begrip van voëlgedrag en beweging gedurende hierdie tydperk.

Die bewaring van voëlfossiele was nog altyd uitdagend weens die delikate aard van hul bene. Dit maak die ontdekking van hierdie goed bewaarde voetspore selfs meer merkwaardig. Die studie is gelei deur Anthony Martin, 'n professor aan die Emory Universiteit, bekend vir sy kundigheid in die interpretasie van antieke spore van lewe.

Die COVID-19-pandemie het die veldontleding tot 2022 vertraag, maar navorsers kon die voëloorsprong van die voetspore bevestig deur 'n gedetailleerde ondersoek van hul dun tone en hoeke tussen hulle. Die voetspore is ook vergelyk met antieke voëlspore van ander wêrelddele om hul ooreenkomste te verifieer.

Spesiale pogings is aangewend om hierdie voetspore te bewaar, aangesien dit vinnig erodeer as gevolg van kusgetye en golwe. Hars-afgietsels is geskep deur kundiges in monsterbewaring, wat verdere navorsing moontlik maak en hierdie waardevolle geologiese rekords beveilig.

Hierdie ontdekking dra nie net by tot ons begrip van vroeë voëllewe nie, maar beklemtoon ook die onbestendige aard van geologiese rekords. Aangesien sommige van die spore wat in 2020 gevind is, reeds verdwyn het, beklemtoon dit die dringendheid om hierdie seldsame kykies in die verlede te dokumenteer en te bestudeer.

Ten slotte bied die ontdekking van hierdie antieke voëlvoetspore in Australië waardevolle insigte in die vroeë stadiums van voëlevolusie en hul trekpatrone. Dit demonstreer die uiteenlopende voëlteenwoordigheid naby die Suidpool gedurende die Vroeë Krytydperk en dra by tot ons begrip van die dinamiese geskiedenis van lewe op Aarde.

Bron: Smithsonian Institution.