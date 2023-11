Die antieke wonder van die heelal onthul: die samewerkende pogings van Webb en Chandra

In 'n baanbrekende openbaring wat die wetenskaplike gemeenskap in verwondering gelaat het, het navorsers die bestaan ​​van die oudste swart gat wat ooit opgespoor is, ontbloot. Hierdie hemelse reus het tot stand gekom slegs 470 miljoen jaar nadat die heelal gebore is tydens die berugte gebeurtenis bekend as die Oerknal.

Die ongelooflike ontdekking is moontlik gemaak deur die gesamentlike pogings van twee baanbrekende ruimtesterrewagte: NASA se James Webb-ruimteteleskoop en die Chandra X-Ray-sterrewag. Hierdie twee ongelooflike instrumente het die afgelope jaar in perfekte sinergie gewerk om die raaisels van hierdie kosmiese wonder te ontrafel.

Hierdie nuut ontdekte swart gat is 'n absolute behemoth, wat 'n verbysterende tien keer groter is as die swart gat wat in die middel van ons eie Melkweg-sterrestelsel woon. Sy verstommende ouderdom word geskat op ongeveer 13.2 miljard jaar, aangesien die heelal self ongeveer 13.7 miljard jaar oud is.

Wat hierdie ou swart gat onderskei, is sy blote massa. Wetenskaplikes glo dat sy gewig wissel van 10% tot 100% van die gesamentlike massa van al die sterre binne sy gasheersterrestelsel. Sulke proporsies is ongehoord in die swart gate wat in ons Melkweg of nabygeleë sterrestelsels gevind word. Normaalweg maak swart gate slegs 0.1% van hul onderskeie sterrestelsel se massa uit.

Die wetenskaplike gemeenskap teoretiseer dat hierdie kolossale swart gat gevorm het uit die ineenstorting van massiewe gaswolke binne 'n sterrestelsel wat langs 'n ander sterrestelsel geleë is wat sterre bevat het. Met verloop van tyd het hierdie twee sterrestelsels saamgesmelt, met die nuut ontdekte swart gat wat uiteindelik die sentrale posisie oorgeneem het.

Om hierdie verre kosmiese oorblyfsel te ontbloot, het die Webb- en Chandra-teleskope 'n tegniek genaamd gravitasielensing gebruik. Deur die gebied van die ruimte wat die sterrestelsel UHZ1 en sy swart gat huisves te vergroot, kon hulle hierdie antieke wonder waarneem. Dit is bereik deur die lig wat uitgaan van 'n sterrestelselswerm wat slegs 3.2 miljard ligjare weg is, in te span, wat as 'n lens opgetree het om die verafbeelding te versterk.

Die James Webb-ruimteteleskoop, wat in 2021 gelanseer is, word beskou as die mees gevorderde en kragtigste ruimtesterrewag wat nog ooit geskep is. Dit is 'n miljoen myl van die aarde af geleë en beskik oor 'n primêre spieël wat bestaan ​​uit 18 seskantige segmente wat uit berillium gebou is met 'n vergulde afwerking. Hierdie toonaangewende instrument maak die ongeëwenaarde verkenning van hemelse voorwerpe in die infrarooi spektrum moontlik.

Die Chandra X-ray Observatory, daarenteen, is in 1999 deur NASA gelanseer en is vernoem na die bekende astrofisikus Subrahmanyan Chandrasekhar. Toegerus met hoë-hoek-resolusie spieëls, is dit in staat om X-straalbronne op te spoor wat 100 keer dowwer is as vorige teleskope.

Hierdie ongelooflike samewerking tussen die Webb- en Chandra-teleskope het nie net 'n ongekende kykie in die verre verlede van ons heelal verskaf nie, maar het ook 'n nuwe ryk van moontlikhede geopen in ons strewe om die kosmos te verstaan.

FAQ

Wat is die James Webb-ruimteteleskoop?

Die James Webb-ruimteteleskoop is die kragtigste ruimtesterrewag wat nog ooit ontplooi is. Dit is in 2021 bekendgestel en neem die heelal in die infrarooi spektrum waar, wat voorsiening maak vir gedetailleerde verkenning van hemelse voorwerpe.

Wat is gravitasielens?

Gravitasielensing is 'n verskynsel wat veroorsaak word deur die buiging van lig om massiewe voorwerpe. Dit kan as 'n vergrootglas dien, waardeur verafgeleë voorwerpe duideliker waargeneem kan word.

Hoe ver is die swart gat wat onlangs ontdek is?

Die nuut ontdekte swart gat is na raming 13.2 miljard jaar oud, wat terugdateer na 'n skamele 470 miljoen jaar na die Oerknal.

Wat is die Chandra X-straalsterrewag?

Die Chandra X-straalsterrewag is 'n ruimteteleskoop wat in 1999 gelanseer is. Dit is vernoem na Subrahmanyan Chandrasekhar en is bekend vir sy besonderse sensitiwiteit om dowwe X-straalbronne op te spoor.