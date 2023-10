Waarom ons sonnestelsel geen warm Jupiters het nie: 'n Nuwe studie bied 'n verduideliking

’n Nuwe studie het lig gewerp op hoekom ons sonnestelsel geen warm Jupiters het nie, anders as baie ander eksoplanetêre stelsels. Warm Jupiters is groot gasreusplanete wat baie naby aan hul ster wentel, met wentelperiodes in die orde van dae. Daar is gevind dat hierdie planete relatief algemeen voorkom, veral rondom rooi dwergsterre. Hulle is egter minder algemeen rondom sonagtige sterre, en hierdie studie het ten doel gehad om die redes agter hierdie verskynsel te ontbloot.

Die navorsers het 'n monster van 382 sonagtige sterre van die California Legacy Survey ontleed en faktore soos die metaalagtigheid en ouderdom van die sterre ondersoek. Uit hierdie monster het hulle 46 sterre geïdentifiseer wat gasreusagtige planete gehad het. Hierdie planete is verder verdeel in warm Jupiters en koue Jupiters, wat wentelperiodes in die orde van jare het.

Die studie het verskeie interessante bevindings aan die lig gebring. Eerstens is daar waargeneem dat daar meer koue Jupiters as warm Jupiters was, wat verskil van die planetêre stelsels rondom rooi dwergsterre. Daarbenewens is gevind dat jonger sterre meer geneig is om warm Jupiters te huisves in vergelyking met ouer sterre.

Deur hierdie data te gebruik, het die navorsers ’n Bayesiaanse model van warm Jupiters wat om Sonagtige sterre wentel, gebou. Hulle het ontdek dat die voorkomstempo van warm Jupiters afneem soos sterre ouer word, met 'n afname wat op ongeveer 6 miljard jaar waargeneem word, wat as die middel-lewe van 'n ster beskou word. Dit dui daarop dat terwyl die wentelbane van koue Jupiters stabiel bly oor miljarde jare, word die wentelbane van warm Jupiters mettertyd gedestabiliseer, wat uiteindelik lei tot hul vernietiging namate hulle deur hul gasheerster verteer word.

Op grond van hierdie bevindinge kan daar afgelei word dat ons Son waarskynlik nie 'n warm Jupiter in sy vroeë stadiums gehad het nie, aangesien daar geen bewyse is om dit te ondersteun nie. As 'n warm Jupiter wel in ons Son se jonger dae bestaan ​​het, sou dit enige kleiner wêrelde in sy nabye omgewing uitgevee het. Hierdie studie beklemtoon die uniekheid van ons sonnestelsel en beklemtoon dat warm Jupiters ongewoon is rondom middeljarige sterre soos ons Son.

Soos wetenskaplikes voortgaan om planetêre stelsels te verken en te ontdek, is dit moontlik dat ons sterstelsels kan teëkom wat meer soortgelyk is aan ons eie, wat 'n dieper begrip bied van die reeks eksoplanete in die heelal.

Verwysing: Miyazaki, Shota, & Masuda, Kento. "Bewyse dat die voorkomstempo van warm Jupiters rondom sonagtige sterre afneem met sterreouderdom." arXiv voordruk arXiv:2309.14605 (2023).