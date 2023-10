Ou sterre wys 'n gebrek aan warm Jupiters

Navorsers het ontdek dat warm Jupiters, gasreuse wat in 'n kwessie van dae om hul ster wentel, nie algemeen rondom ouer sonagtige sterre voorkom nie. Die studie, wat 'n monster van 382 sonagtige sterre ontleed het, het bevind dat jonger sterre meer geneig is om warm Jupiters as ouer sterre te hê. Die navorsers het ’n Bayesiaanse model op grond van hul monster geskep en gevind dat die voorkomstempo van warm Jupiters rondom die middellewe van die ster afneem, wat daarop dui dat hul wentelbane met verloop van tyd destabiliseer, wat daartoe lei dat hulle deur hul ster verteer word.

Hierdie bevinding help verduidelik hoekom ons sonnestelsel nie 'n warm Jupiter het nie. Terwyl warm Jupiters algemeen voorkom, is hulle skaars rondom middeljarige sterre soos ons son. Die studie beklemtoon ook die uniekheid van ons sonnestelsel, aangesien sonagtige sterre relatief skaars in die heelal is, en die meeste planete wentel om rooidwergsterre.

Die navorsing het lig gewerp op die soorte eksoplanete wat in verskillende sterstelsels voorkom. Soos ons begrip van planetêre stelsels uitbrei, kan ons meer sterstelsels ontdek wat soortgelyk is aan ons s'n, wat ons sal help om die wye verskeidenheid planete wat bestaan ​​beter te verstaan.

